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照顧人力荒 ─人才養成篇／長照學校 培訓照服員實戰力

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
林依瑩（右）推動整合照護，鼓勵部落青壯年取得照服員資格。圖／伯拉罕共生照顧勞動合作社提供
林依瑩（右）推動整合照護，鼓勵部落青壯年取得照服員資格。圖／伯拉罕共生照顧勞動合作社提供

近年各處都焦慮於照顧人力荒，偏鄉尤為嚴峻，但在台中市和平區達觀部落卻不見此景。

「伯拉罕共生照顧勞動合作社」理事主席林依瑩笑著說，這幾年，許多到都市工作的青壯年紛紛返鄉成為照服員，部落一直有新的照顧人力。對部落青壯年來說，過去從事的零工薪水少，綁鐵、工地等工作危險性高，照顧工作穩定、薪水多，是非常好的選擇。人回來了，經濟穩定了，大家敢生孩子了，部落變得熱鬧。這四年，合作社的照服員就生了十四個娃娃。

林依瑩認為，照服員能否久任有兩個關鍵，薪資與專業。薪資是投入的誘因，但專業才是持續的關鍵。當照服員擁有更深的專業，能在服務時得到回饋，會有持續投入的動力。

「伯拉罕共生照顧勞動合作社」採取「All In One」整合個案需求，用公費佐部分自費方式，甚至提供廿四小時服務，讓服務更人性。

在部落，居家服務個案可能是重症、可能氣切，於是林依瑩鼓勵照服員學抽痰、管灌、心肺復甦術、失智照顧等技能，希望透過廿四小時的居家照顧，終結廿四小時的長照

近年，林依瑩成立了「care for Taiwan照顧學校」，鼓勵居服員進修，「血氧降到多少，血氧機就測不到數字？」「肝衰竭病患可能七孔流血，發生時怎麼辦？」這些都是照顧學校的課程，幫助第一線的照服員有足夠專業面對複雜的問題。

照顧學校更進一步打開了「泛照顧產業」的想像。他們鼓勵各行各業的人取得照服員資格，在現場服務至少半年，了解長照領域的需求，未來可以留任照服員，也可以到其他領域發展。林依瑩舉例，他們團隊中有兩位視覺設計師都當過照服員，在做設計時很能掌握長照現場的需求。

照顧學校也提供學員到日本研修的機會，打開這個領域的視野，希望翻轉社會認為照顧服務價值很低的看法。

數位版看這裡

長照2.0 部落找回活力

今年六月，台中和平區的達觀部落開了第一間便利商店，孩子好開心，三不五時「叮咚叮咚」進便利店裡買糖果、吹冷氣。當地的老人家都深刻感受，過去沉寂的部落變得有活力了，大家都回來了。而起因，是長照2.0。數位版有更多關於長照如何讓部落新生的故事。

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照服員 長照

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