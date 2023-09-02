照顧人力荒 ─人才養成篇／照服員養成 要熱情也要專業

照顧只是勞力工作？只要願意，照顧工作人人可做？以上我們對照顧工作的認識，阻礙了年輕人才投入照顧產業的意願，也讓照顧成為只需要日復一日投入、不需要人才養成的產業，但實際並非如此，有許多人正在為打開照顧工作的專業和職涯而努力。

花蓮陳小姐的婆婆失智，一開始並不嚴重，能騎電動自行車前往瑞智學堂參加課程，有天在路上被突然竄出的機車嚇到，自摔倒地後，家人就不讓她自行出門。

但全家人都有工作，白天的照顧原本是家人請假輪流，一周後覺得實非長久之計，朋友建議她申請照服員服務。她申請後，照服員幫婆婆送餐，也有接送服務，讓婆婆既可參加喜愛的瑞智學堂，也有人陪伴。度過幫婆婆申請日間照顧的空窗期。

在桃園，林小姐的爸爸九十六歲，去年在家中跌倒，為讓長期負責照顧的媽媽喘息，爸爸摔傷三個月後，林小姐也申請長照居家服務。

「雖然申請長照服務，但總覺得沒讓媽媽得到休息。」林小姐說，每次被派遣到家的居服員都不同，對家中環境及爸爸身體狀況，媽媽每回都要重講一次，也曾發生約好時間居服員未出現，後來才知是對方記錯日期。

幾次使用居家服務後，林小姐覺得，長照2.0立意佳，但因為照服員素質不一，很多時候居家服務並未減輕媽媽的照顧負擔。

照服員人力成長 製表／張瀞文

使用過長照2.0的民眾多數認同，居家服務為有急需的家庭帶來不少幫助，但也同意，服務很靠運氣，可能今天來的居服員專業認真，明天卻來一個搞不清狀況的。

為何服務品質參差不齊？根據衛福部長照司的數據，目前每年約培訓一點六萬至兩萬位照服員，中央及地方都可開課培訓，依目前規範，只要上完九十小時的課程，完訓（不需考照）即可取得照顧服務員資格，因此服務品質的好壞仰賴其所屬的機構把關。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧認為，目前長照的服務多樣，同樣是照服員，在不同性質的服務裡，要求的能力大不相同。

例如居家服務要獨自處理每個家戶裡的需求及突發狀況，獨立作業的能力必須很高；日照中心的工作相對安穩，有團隊分工，可以按時上下班，要有帶活動的能力；住宿機構得輪三班，負擔很多身體照顧工作。未來若是住院看護納健保上路，照服員也會投入住院看護，就必須要辨識疾病，做術後照顧。以上四類照服員的服務內容不同，但取得資格卻一樣。陳景寧建議日後有更細緻的分類，在照服員基本能力課程之外，依不同服務提供分科專業。

「伯拉罕共生照顧勞動合作社」理事主席林依瑩舉在部落的「All In One服務」為例，採「一組居服員服務一個案家」的模式，居服員對案家的病況與需求因長時間的服務，有較深的認識，能夠提供整合性，甚至是廿四小時的服務。但相對的，居服員必須要不斷精進專業，透過和居家醫師、護理師合作，解決第一線問題。