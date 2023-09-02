蛋商：進口蛋易變質 政府與其貼補不如賠錢退訂

超思公司二○二二年九月成立，今年三月至七月從巴西專案進口四千八百噸（換算八八一四萬顆）雞蛋，平均每月進口一千七百至一千八百顆，囤放何處？冷鏈環節？銷往何處？引消費者關切。彰化蛋商直言，進口蛋的保存溫差攝氏廿度，容易變質，政府與其貼補進口蛋價，不如支付違約金終止進口。

超思公司登記在高雄市，被爆資本額五十萬元，董監事僅一人，但專案進口雞蛋占比高達六成，領取農業部一點七五億元補助款，雖然超思一人董監事否認所有質疑，但該公司八月十五日從巴西進口的帶殼雞蛋，被食藥署驗出動物用藥殘留含量不符規定，退運或銷毀，進口蛋的產地、流向，已引發消費者關注。

食藥署統計，今年三月起至今，農業部專案進口蛋總計有八批於邊境食品查驗時發現違規。其中包含五批土耳其進口蛋，含有動物用藥；兩批巴西進口蛋違規，被驗出使用台灣禁用的動物用藥，其中一批是超思股份有限公司。超思進口的巴西帶殼蛋，是半年內初犯，進口巴西蛋共七十五批，一批不合格。

彰化蛋商陳秋池昨天表示，進口蛋從外國運到台灣冷藏全程攝氏三度，運到超市、量販店時，塑膠蛋盒會有水氣易使雞蛋發霉，船運到岸時間長達一個月，加上冷藏、處理，上架時的雞蛋鮮度不足，常見一敲開蛋黃就自動裂開。

陳秋池說，如果「八國聯軍」雞蛋夠新鮮，蛋殼打印為何不打進口到岸日期，而是打包裝日期？她說，部分國家對動物用藥「像呷米一樣平常」，政府驗出芬普尼一點都不稀奇。

陳秋池建議，台灣本地雞蛋的產量逐漸回升，政府應該做好的是適當調節供銷，而不是按照合約明年六月才終止核准進口，與其補貼每顆進口蛋四元不如「賠錢退訂」，以免影響本地雞蛋行情又對消費者公平。