愛肝達人站／換肝與換老婆 誰比較不一樣

老同學聚會。

「怎麼老張現在變那麼年輕？」

大家紛紛耳語。

「喔，他才換過肝不久！」

「怎麼老王也不一樣了，神清氣爽？！」

「喔！他剛換了一個年輕的老婆！」

肝不好，精神會萎靡，因為人體內代謝的產物-氨無法在肝臟內轉化為尿素由小便中排除。此外，正常人紅血球破壞之後產生的膽紅素無法在肝臟內處理，流到膽汁內排到腸道內由糞便排除，逆流到血液內流到皮膚，皮膚因而變黃。

此外，肝不好，如果是肝硬化厲害，會大腹便便、下肢水腫，如果是肝癌末期，那更會形容枯槁。

反之，如有機會換了新肝，精神會恢復，體力會變好，皮膚會變好，毛髮也會新生出來，前後判若兩人。因此換肝成功的病人，容易讓人一眼看出來就是不一樣。

如果婚姻不幸，男女雙方時常吵架，雙方都會身心疲憊，長此以往，甚至形同陌路。如果雙方談好仳離，各自再婚嫁，或交新的朋友，通常會再精神愉快起來。由於目前社會習俗，通常都是男的再找年輕的對象，老夫少妻，男性生理及心理上獲得愉悅，喜悅之情溢於言表，自不在話下，自然言談舉止之間，外人很容易看得出來他是「回春」了。

人逢喜事精神爽，精神爽的基本要件是肉身要變好，肝功能要正常，不能有肝硬化、不能有猛爆性肝炎，不能有肝癌。

如此這個基礎建設都好了，人才會帥氣，也才有致命的吸引力，換句話說，自然會「吸睛」，散發出光芒。

當然另一方面，有好的肉身也要有好的感情生活，人才會快活，即使沒換新老婆，也會天天快樂似神仙，到處有好人緣。