高雄噴藥治登革熱 民眾憂抗藥性

高市登革熱統計至昨為止累積143例，防疫團隊針對熱區防治，但民眾抱怨市府一直噴藥，搞得大家人仰馬翻，蚊子沒消滅，卻死了一堆「小強」。不少市民質疑，持續猛噴藥是否已產生抗藥性？高市衛生局指，噴藥前會採孑孓培養先行試藥。疾管署高屏管制中心前主任劉碧隆說，噴藥是緊急防治手段，根本之道應清除孳生源。

登革熱疫情升溫，小港區、苓雅區市民抱怨，登革熱一噴完藥，下水道蟑螂全衝出來。苓雅區楊姓男子說，每次噴藥都沒看到蚊子屍體，死的全是蟑螂。小港區漢民路中山國中對面商家說，市長陳其邁日前到校園視察登革熱整備，噴藥後成群蟑螂從下水道「逃」到路面奄奄一息，有店家老闆拿掃把清掃店前蟑螂屍體，忍不住邊罵「死一堆蟑螂，客人看到誰還敢來！」

高市衛生局指出，近期熱點包括前鎮、大寮、鼓山、小港、左營、苓雅區，針對確診者住家及工作地周邊100公尺範圍強制地毯式孳生源檢查及化學防治，另複查和築建設4處工地均積水孳生病媒蚊，陽性率100%，違規情節重大已要求停工至改善為止。

民眾埋怨噴藥沒死蚊子卻逼死「小強」，衛生局表示，噴藥用的殺蟲劑能殲滅蚊子與蟑螂，噴藥後成群蟑螂死亡或逃出下水道掙扎，代表有把藥噴到水溝內，「不是作秀」，防疫視同作戰，希望民眾體諒。市民擔心抗藥性，衛生局在噴藥前先採孑孓培養成蚊先試藥。

大半生研究登革熱的疾管署高屏管制中心前主任劉碧隆表示，按過去防治經驗，登革熱用藥室內多使用除蟲菊精加水稀釋，戶外使用有機磷類殺蟲劑，但噴藥適用緊急防治，藥劑最好兩年就更換，避免抗藥性。他一向反對亂噴藥，卻忽略清除孳生源。若不落實清刷巡倒工夫除蟲卵，噴完藥隔兩周，病媒蚊密度依舊不會下降。