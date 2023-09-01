中颱海葵發布海警 明北部、東半部入夜慎防豪雨

中度颱風海葵來勢洶洶，中央氣象局今天晚間8點半發布海上颱風警報，氣象局表示，明天北部及東半部雨勢逐漸增加，入夜有大雨及豪雨機率，周日從花東登陸機率高，屆時中南部也會逐漸增加雨勢，一路到下周三都會帶來充沛水氣，影響台灣時間非常長，

根據氣象局資料，海葵颱風今天晚間8點半位在台灣東方約730公里海面，以每小時15轉19公里速度向西北西轉西進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。

氣象局今晚發布海上警報，警戒範圍涵蓋台灣東北部、東南部海面及巴士海峽。今晚至明天基隆北海岸、新北及宜蘭山區有局部大雨機率；基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生機率，提醒民眾留意。

氣象局預報員劉宇其指出，今天傍晚到入夜有明顯雨勢，預計持續到明天，且越晚越明顯，隨著颱風靠近沿海風浪增強，周日東半部地區甚至會有6米高長浪。另外，明晚風勢也會逐漸增強，北部、東半部、恆春半島及金門、馬祖地區要留意。

他表示，明天颱風逐漸接近，高機率在清晨跟上午發布陸警，周日可能穿過台灣上空，下周一至周三移動明顯減慢，影響台灣時間非常長。