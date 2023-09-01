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不斷更新／海葵逼近是否放颱風假？北北基桃率先宣布了

海葵颱風逼近…北部3縣市晚間大雨特報 恐下到明天

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海葵直逼石門水庫近滿庫 阿姆坪隧道有機會操作

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
石門水庫阿姆坪防淤隧道於此次颱風期間有機行第2次操作，將守視颱風動態及入流量評估操作時機。圖／北水局提供
石門水庫阿姆坪防淤隧道於此次颱風期間有機行第2次操作，將守視颱風動態及入流量評估操作時機。圖／北水局提供

目前太平洋有蘇拉、海葵及鴻雁3個颱風，其中海葵颱風直奔台灣北部地區而來，水利署長賴建信今至桃園石門水庫視察，並表示應以確保水庫安全及穩定供水為目標，並做好與地方政府的資訊聯繫，尤其水庫下游河道橫移門操作時機，以努力讓颱風侵襲安全無災。

依據中央氣象局預報資料，海葵颱風可能為北部山區帶來豪雨，石門水庫已配合增供農業用水及加大水力發電逐步調降水庫水位，以增加水庫滯洪空間。

北水局表示，水庫欄木索已完成架設及抽泥船撤移至安全水域，以免漂流木影響水庫正常操作。至於豪雨可能衍生原水濁度問題，也已聯繫台水公司二及三區處將淨水場內蓄水池蓄滿，避免於颱風期間施工及變動供水模式，以最嚴謹態度面對颱風豪雨變化妥善因應。

目前石門水庫水位逾244公尺，距離滿水位僅不到1公尺，目前有效蓄水量19731.59萬平方公尺。北水局說，石門水庫阿姆坪防淤隧道於此次颱風期間有機行第2次操作，將守視颱風動態及入流量評估操作時機。

北水局提醒民眾，面對颱風的考驗千萬不可掉以輕心，務必隨時注意中央氣象局所發布各項天氣警特報，同時避免進入危險水域，以確保生命及財產安全。

颱風將近，北水局操作水庫設施整備中。圖／北水局提供
颱風將近，北水局操作水庫設施整備中。圖／北水局提供

石門水庫 海葵颱風 豪雨

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