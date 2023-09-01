台南增162例登革熱 再創單日新高

台南市今天新增162例本土性登革熱，再創單日新高，全市累計3220例，37個行政區中，僅剩9區未染疫。

台南市衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增162例本土性登革熱，其中安南區51例，東區31例，永康區25例，南區22例，北區15例，中西區7例，歸仁區4例，關廟區3例，安平區、仁德區、新市區及安定區各1例，年齡介於1歲以下至93歲，156例由診所或醫院通報，6例擴大採檢發現。

面對安南區溪墘里、幸福里、安富里及海佃里等登革熱疫情持續升溫，市府衛生局已動員志工，今、明2天將製作4000個簡易產卵誘集桶，再發給民眾置於家戶內，以誘殺病媒蚊成蚊。

衛生局本週在安南區共調查2198戶，其中陽性戶5戶查獲7個陽性容器。

台南市仁德區6月12日出現今年全台首例本土性登革熱，迄今全市累計3220例，分布於永康區、東區、仁德區、安南區、北區、南區、歸仁區、中西區、善化區、新化區、關廟區、安平區、新營區、柳營區、楠西區、左鎮區、七股區、將軍區、西港區、麻豆區、佳里區、南化區、玉井區、安定區、新市區、鹽水區、六甲區及官田區共28個行政區。