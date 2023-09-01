快訊

不斷更新／海葵近逼是否放颱風假？北北基桃率先宣布了

海葵颱風逼近…北部3縣市晚間大雨特報 恐下到明天

台南增162例登革熱 再創單日新高

中央社／ 台南1日電

台南市今天新增162例本土性登革熱，再創單日新高，全市累計3220例，37個行政區中，僅剩9區未染疫。

台南市衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增162例本土性登革熱，其中安南區51例，東區31例，永康區25例，南區22例，北區15例，中西區7例，歸仁區4例，關廟區3例，安平區、仁德區、新市區及安定區各1例，年齡介於1歲以下至93歲，156例由診所或醫院通報，6例擴大採檢發現。

面對安南區溪墘里、幸福里、安富里及海佃里等登革熱疫情持續升溫，市府衛生局已動員志工，今、明2天將製作4000個簡易產卵誘集桶，再發給民眾置於家戶內，以誘殺病媒蚊成蚊。

衛生局本週在安南區共調查2198戶，其中陽性戶5戶查獲7個陽性容器。

台南市仁德區6月12日出現今年全台首例本土性登革熱，迄今全市累計3220例，分布於永康區、東區、仁德區、安南區、北區、南區、歸仁區、中西區、善化區、新化區、關廟區、安平區、新營區、柳營區、楠西區、左鎮區、七股區、將軍區、西港區、麻豆區、佳里區、南化區、玉井區、安定區、新市區、鹽水區、六甲區及官田區共28個行政區。

衛生局 登革熱 台南

延伸閱讀

南市登革熱+162例再創單日新高 急製4000個產卵誘集桶

獨／高雄噴藥消滅登革熱病媒蚊 市民抱怨：一堆蟑螂從下水道爬出

桃園本土登革熱再+2…有台南旅遊史 駐足熱區多孳生源

台南登革熱破3千例 颱風陣雨不斷疫情恐更艱困

相關新聞

颱風外圍環流影響 北部3縣市晚間大雨特報

颱風外圍環流影響，中央氣象局表示，今晚至明天基隆北海岸、新北及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意。

颱風外圍環流影響 今晚間9縣市豪雨特報

颱風外圍環流影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局晚間針對9縣市發布豪雨特報，今天苗栗縣有局部大雨或豪雨發...

國外護理師月薪達18萬 專家：留人靠加薪、降低護病比

國家衛生研究院推估，台灣2024年護理師將短缺1萬5964人到2萬4447人，而立法院法制局研究報告指出，近半年已有17...

海葵颱風接近中雨區再擴大 9縣市大雨特報恐下到晚上

氣象局預計晚間8點30分發布海葵颱風海上颱風警報，下午針對苗栗等9縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

雨區擴大！颱風外圍環流+對流發展旺 6縣市短延時強降雨

颱風外圍環流影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，雲林至高雄地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機...

苗栗又見高溫！大湖36.1全台居首 網友苦喊「回不去了」

苗栗縣頭份市8月30日下午2點20分測得40.5度的歷史高溫紀錄，今天苗栗縣各地中午前後依然是熱烘烘，到下午2點多，全台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦