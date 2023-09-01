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海葵颱風逼近…北部3縣市晚間大雨特報 恐下到明天

長照持續推動福祉車需求增 土銀再捐1輛助埔基

中央社／ 南投縣1日電

土地銀行今天捐1輛福祉車給埔里基督教醫院，院方表示，隨著長期照顧服務政策持續推動，福祉車需求持續增加，今天獲捐的這1輛車是土銀捐第5輛，將接送長輩就醫、到社區據點。

推動大埔里地區失智友善社區，提升社會認識與關懷失智症，埔里基督教醫院今天與南投縣衛生局辦理「共建高齡失智友善社區暨福祉車捐贈活動」，衛生局副局長陳淑怡、國民黨籍立委馬文君、埔里鎮長廖志城、魚池鄉長劉啟帆、國姓鄉長邱美玲及300名長輩出席。

陳淑怡表示，衛生局辦理失智友善社區計畫讓失智者在熟悉社區環境保有尊重、安心與安全生活，感受歸屬感並對社區有貢獻，進而降低失智症風險；埔基醫院院長蘇世強表示，在大埔里地區關懷失智家庭並辦理多元宣導，提供居民與失智家屬互動機會及對話空間。

另外，埔基醫院透過新聞稿表示，長久支持埔基的土地銀行行善團也藉由國際失智症月活動，代表土銀捐贈1輛福祉車給埔基醫院，是土銀捐給埔基的第5輛福祉車；院方指出，由於長照服務持續增加，接送長輩往返醫院、社區據點的福祉車因收費較計程車便宜許多，需求量一直增加，目前埔基仍歡迎各界捐車。

失智症 衛生局 埔里

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