8場徵才釋出9385個優質職缺 開出7萬薪資還有獎勵金

因應疫後旅宿業、餐飲業、服務業復甦，為協助改善缺工情形，勞動力發展署桃竹苗分署將於9月在桃園、新竹、苗栗等地區連續辦理8場徵才活動，共邀請230家廠商釋出9385個優質職缺，也釋出中高齡及高齡友善職缺，歡迎在地銀髮人才踴躍參與。

9月系列徵才活動分別為9月7日苗栗場、9月8日桃園場、9月12日竹北場及桃園場、9月13日中壢場、9月15日桃園場、9月21日新竹場、9月23日桃園場等。

而9月12日竹北場是8場次中規模最盛大的場次，共邀集66家知名企業，釋出2885職缺，包含台灣矽科宏晟科技招募儀電工程師，薪資上看7萬，鴻佰科技招募包裝工程師、客戶品質工程師、製程品質工程師月薪上看6.5萬。

另9月7日苗栗場，特別針對疫後缺工專案廠商，如瓦城、尚順分別招募內外場人員及房務人員，只要經公立就業服務機構推介從事專案缺工工作勞工，就業滿30日以上，得領取每個月6000元至1.3萬元就業獎勵，除薪水，每月還能多領就業獎勵。

桃竹苗分署長林淑媛表示，為促進女性勞動參與，勞動部於9月啟動「婦女再就業計畫」，擴大適用對象為因家庭因素退出勞動市場 180日以上婦女，含新住民婦女，規畫整合跨部會資源營造友善職場，建構就業服務網絡，並運用獎勵措施促進就業。

林淑媛說，包含提供「自主訓練獎勵」鼓勵婦女精進職業技能，「再就業獎勵」鼓勵婦女重返職場並穩定就業，「雇主工時調整獎勵」鼓勵雇主提供有照顧家庭需求婦女工時調整工作或部分工時工作，協助婦女取得工作與生活平衡，順利就業。