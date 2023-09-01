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中颱海葵直撲台 屏東往返小琉球4間交通船3、4日全面停駛

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
受颱風海葵外圍環流影響，屏東往返小琉球交通船4間業者再公告3、4日全面停駛。圖／取自東琉之翼泰富航運臉書
受颱風海葵外圍環流影響，屏東往返小琉球交通船4間業者再公告3、4日全面停駛。圖／取自東琉之翼泰富航運臉書

颱風蘇拉剛過，中颱海葵尾隨其後，路徑持續往南修恐成穿心颱，全台幾乎都被涵蓋在警戒區內，往返屏東小琉球的航線業者今宣布受颱風外圍環流影響，今天仍全面停航，2日正常行駛，部分船班調整末班時間，3、4日全面停駛，5日視海象另行公告，其中東琉線交通客船聯營處鹽琉線2日停航。

海葵颱風外圍環流預計明天開始影響台灣天氣，預計周日雨勢最大，為航行安全，屏東往返小琉球的4間交通船業者，包括泰富、藍白航運、東琉線聯營處、大福航運今發布公告，2日部分航班正常航行，3、4日全天停駛，5日視海象公告是否復航，琉興公司因例行性檢查暫停航行。

9月2日部分船班調整如下，大福航運鹽埔往小琉球末班船為下午1點20分，小琉球往鹽埔末班則為下午2點，而東琉線聯營處東港末班船為上午11點半、琉球末班船則為下午2點、鹽琉線停航。

小琉球 海葵颱風 屏東

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