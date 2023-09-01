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響應國際慈善日！7-ELEVEN打造6800家「公益友善商店」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
9月5日「國際慈善日」當天於7-ELEVEN門市使用ibon生活便利站捐款，達到捐款門檻100元、500元或1,000元（含），即可獲得公益團體提供的實用禮品。圖／7-ELEVEN提供
9月5日「國際慈善日」當天於7-ELEVEN門市使用ibon生活便利站捐款，達到捐款門檻100元、500元或1,000元（含），即可獲得公益團體提供的實用禮品。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN發揮通路影響力，搭建起整合社會資源的角色，串起近6,800家實體門市與多元的數位募款管道打造社區服務網絡最綿密的「公益友善商店」，將大眾的愛心傳遞到社會各個角落，多年來支持超過百家公益機構並幫助上千萬人次。為落實公益永續的價值發揮最大效益，7-ELEVEN集結門市零錢捐、ibon便利生活站、商品認捐、OPEN POINT捐點及App捐款等，完整O2O多元公益募款管道，及協助公益團體發動緊急募款，上半年整體勸募金額相較去年同期成長近1倍。同時響應「國際慈善日」攜手10家公益團體，號召消費者一起做愛心，9月5日當天至7-ELEVEN門市ibon捐款至指定門檻即可獲贈公益禮品，9月1日至9月30日使用OPEN POINT App單筆捐款達指定金額以上，有機會獲贈限量CITY CAFE兌換券。

為幫助更多公益團體進行社會服務，7-ELEVEN自1988年成立「把愛找回來」公益募款平台以來，期間與超過百家志同道合的公益夥伴合作，以實際行動全心投入社會關懷議題，同時發揮在地優勢，透過全鄉全店全天服務的理念，守望這片土地需要幫助的社區、長者與孩童等，成為真正的公益友善商店。其中，「ibon便利生活站」打造即時便利的捐款服務，讓愛心24小時持續走動，2023年關注貧窮飢餓、健康關懷、閱讀教育、就業經濟及生態環保等，累計支持近百家公益團體，今年1~7月募款金額較去年同期成長1倍。

今年響應9月5日「國際慈善日」，7-ELEVEN串聯線上線下募款機制，攜手家扶基金會、中華民國兒童癌症基金會、中華民國兒童福利聯盟文教基金會等10家公益團體，9月5日當天至7-ELEVEN門市使用ibon捐款，捐贈達100元、500元或1,000元（含）即可獲贈公益禮品，像是娃娃撲滿、聯名桌墊、手作零錢包、三折晴雨傘等。

此外，即日起至9月30日OPEN POINT App推出「9月慈善公益月．單筆愛心捐送好禮」活動，使用OPEN POINT App捐款單筆金額滿300元（含）以上（不含定期定額捐款），前300名會員將免費獲得中杯冰拿鐵電子兌換券一張（數量有限、送完為止，活動詳情依OPEN POINT App公告為主)。

超前布署數位公益藍圖，7-ELEVEN自2021年5月領先同業推出「OPEN POINT App線上慈善捐款」服務、更於2022年初發表捐款訂閱制功能，帶動數位募款金額逐年翻倍成長，定期定額募款金額占比更突破2成，透過系統數位化解決公益社福團體開立收據、捐助者報稅程序繁複等費時又費力的痛點。

OPEN POINT App推出「9月慈善公益月．單筆愛心捐送好禮」活動，捐款單筆金額滿300元以上（不含定期定額捐款），前300名會員將獲贈中杯冰拿鐵電子兌換券一張。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT App推出「9月慈善公益月．單筆愛心捐送好禮」活動，捐款單筆金額滿300元以上（不含定期定額捐款），前300名會員將獲贈中杯冰拿鐵電子兌換券一張。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN響應「國際慈善日」攜手10家公益團體，號召消費者一起做愛心，9月5日當天至7-ELEVEN門市ibon捐款至指定門檻，即可獲贈公益禮品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN響應「國際慈善日」攜手10家公益團體，號召消費者一起做愛心，9月5日當天至7-ELEVEN門市ibon捐款至指定門檻，即可獲贈公益禮品。圖／7-ELEVEN提供
「ibon便利生活站」打造即時便利的捐款服務，今年持續關注貧窮飢餓、健康關懷、閱讀教育、就業經濟及生態環保等，累計支持近百家公益團體。圖／7-ELEVEN提供
「ibon便利生活站」打造即時便利的捐款服務，今年持續關注貧窮飢餓、健康關懷、閱讀教育、就業經濟及生態環保等，累計支持近百家公益團體。圖／7-ELEVEN提供

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