「超思」進口巴西蛋驗出動物用藥違規 邊境退運、銷毀

去年9月才成立，資本額僅50萬的一人公司「超思」，獲得農業部上億補助款，且能進口總數逾六成的進口蛋，不過，衛福部食藥署統計，自今年3月至今，已有8批進口蛋被驗出動物用藥違規，其中來自巴西一批「帶殼雞蛋」檢出抗生素「氟甲磺氯黴素」、「氟甲磺氯黴素胺」，進口商就是「超思」。

食藥署8月15日公布邊境食品檢驗結果，其中「超思有限公司」7月17日報驗巴西「帶殼蛋」，經檢出台灣禁止動物用藥，包括氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm，總重逾8萬3860.86公斤，不符合食品安全衛生管理法第15條有關「動物用藥殘留標準」規定，因而全數退運、銷毀。

食藥署副署長林金富表示，目前針對農業部專案進口蛋品，皆採取100%逐批查驗，其中檢出不合格最大宗為土耳其蛋，今年進口165批中僅5批不合格，不合格率為3%。他表示，目前我國自9個國家進口雞蛋，因為採取專案進口，食藥署將維持百分之百逐批查驗措施，直到專案進口結束為止，只要檢出不合格，一律退運、銷毀。