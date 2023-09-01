夏天不想變汗味戰士 止汗劑2時機局部使用最佳

炎炎夏日汗如雨下，不少民眾會使用止汗劑以免成為「汗味戰士」。食藥署提醒，最佳使用時機是睡前或肌膚乾燥時，因為需要6到8小時才能生效，且僅限局部適量塗抹。

止汗劑產品琳瑯滿目，目前衛生福利部食品藥物管理署核准的成分有氯化羥鋁（AluminumChlorohydrate）、鋁鋯複合鹽類（Aluminum Zirconiumsalts）、氯化鋁（Aluminum Chloride）、倍半氯化羥鋁及其衍生物（Aluminum sesquichlorohydrate及其衍生物）這4種。

食藥署醫療器材及化粧品組科長張家榮近日接受媒體聯訪表示，止汗劑屬特定用途化粧品，製造或輸入前應取得衛福部許可證，民眾購買時應看清楚，產品外包裝是否有完整化粧品應標示事項。

至於如何使用，張家榮建議，使用前務必檢查肌膚狀況，除毛刮毛後或肌膚有傷口、發炎等情形時，要避開傷口，不可以全身塗抹，「限局部」用於腋下等易出汗部位。

最佳使用止汗劑時機是睡前或肌膚乾燥情況。張家榮說明，因為使用後6至8小時產品才會起作用，所以應避免在大量流汗、散熱後使用。

他最後提醒，市售的止汗劑產品種類多，常見包括滾珠劑、噴霧劑型、固狀劑、乳霜劑及粉末狀等，消費者可依使用需求及習慣選擇適合自己的產品，但止汗劑與常見的保濕化粧品、防曬劑不同，應視情況適量使用，以避免肌膚刺激。