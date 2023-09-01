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99％封鎖細菌和病毒 中正理學院開發抗菌天花板將量產

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
中正大學理學院院長陳建易團隊今發布開發出「新世代多功能環保防疫綠能生物水泥天花板」圖／中正大學提供
中正大學理學院院長陳建易團隊今發布開發出「新世代多功能環保防疫綠能生物水泥天花板」圖／中正大學提供

居家環境處處隱藏細菌與病毒，成許多人生活上的困擾，中正大學今天發布理學院院長教授陳建易團隊，以微生物礦化的創新抗菌技術，開發具抗菌能力的環保綠能水泥建材，製成天花板，未來可在建築室內打造抗菌滅毒環境，為居住環境注入多一層的健康保障，昨天與新創公司「友正工程科技股份公司」正式技術轉移將量產。

陳建易說，技術研發累積近十年之久，由微生物礦化到光催化實驗、水泥的實驗等實驗難以盡數，而微生物礦化起源最早可追溯至35億年前，光合細菌在海洋中的礦化疊層石，早期台灣土角厝、廟宇興建，甚至是萬里長城等，在各石材間粘合劑都應用此微生物礦化的反應作用。

中正大學研究團隊延伸此古老工藝到水泥和混凝土中，盼賦予傳統產業新能量。陳建易表示，主要在傳統的建築材料中，運用生物科技與奈米科技，添加抗致病菌和抗病毒的新功能，開發新世代多功能環保防疫綠能生物水泥天花板。

不僅可廣泛應用在醫療院所、緊急醫療安置場所及野戰醫院手術房，在專利的布署下，今年受經濟部價創計畫認可獲補助1500萬，團隊研發成防疫天花板產品，顏色較潔白縝密，建材抗壓強度提高至34.3%，具優秀光催化性，可分解空氣中環境汙染物，達淨化空氣效果。

陳建易研發團隊指出，新世代的水泥板材引入抗菌科技，建材內透過生物礦化技術合成的奈米氧化鋅，具有抗菌及殺病菌的特效，並已針對白色念珠菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、大腸桿菌及黴菌中巴西麴菌等多個致病菌種測試，每項抗菌、抗發黴測試達99%功能。

陳建易提到，目前該建材正申請環保標章，通過後將與廠商合作量產，8月底前已與新創公司「友正工程科技股份公司」正式技術轉移，透過技術作價，專屬授權專利給廠商，期望與醫院合作以抗菌防疫天花板，大幅減少醫者與病患在醫療空間上接觸感染的機率。

團隊 專利 中正大學

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