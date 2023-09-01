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護理薪資低廉 基層護理師現身吐真言

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
立委陳靜敏（右三）、吳欣盈（左）等邀集護理人員，上午在立法院舉行「護理執業大揭露！基層現身吐真言」記者會，指台灣護理執業惡劣現況、職場充斥低薪及不友善待遇，使護理人員在各方面的權益受損。記者黃義書／攝影
立委陳靜敏（右三）、吳欣盈（左）等邀集護理人員，上午在立法院舉行「護理執業大揭露！基層現身吐真言」記者會，指台灣護理執業惡劣現況、職場充斥低薪及不友善待遇，使護理人員在各方面的權益受損。記者黃義書／攝影

立委陳靜敏、吳欣盈等邀集護理人員上午在立法院舉行「護理執業大揭露！基層現身吐真言」記者會，指台灣護理執業惡劣現況、職場充斥低薪及不友善待遇，使護理人員在各方面的權益受損。借此讓大眾了解護理執業內幕，並強力呼籲政府展開「實際行動」重視護理人力不足的問題。

陳靜敏表示，護理人力之所以不足是因為執業環境惡劣、護理薪資低廉、護理專業不受重視，若環境不進行改善，再多新人補進來只會更快離開職場，而陷入新人留不住、中生代出走的困境。

近年來有許多年輕的護理師投入臨床，但在短短幾年便進行轉職，醫院的環境改善是亟需政府的大力協助。呼籲政府應該盡速檢討對醫療產業的整體政策及脈絡，並給予護理師合理的護理費用，讓護理也成為醫院營收的一份子，醫院對待護理的態度氛圍才能扭轉，提供護理師們擁有完整的保障。

護理師 職場 立法院

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