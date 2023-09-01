美來台航班轉機即日起免安檢 每人可省1小時等候時間

2019年桃園機場轉機旅客約有25%、75萬名旅客來自美國，疫後美國至桃機轉機旅客比例更提升至30%，交通部民航局今宣布，即日起自美國來台航班，旅客轉機前往其他地區可免除安全檢查，初步估計可節省1小時安檢等候時間，每日將有16架次航班、約3千名旅客受惠。

民航局指出，為優化桃機轉機動線、縮短轉機旅客等候安檢時間、增加轉機旅客在商業區域停留時間，促進國際旅客在台消費，並節省航警人力，民航局與航警局於疫情前著手規劃「一站式保安（One-Stop Security）」。民航局長林國顯今年7月與航警局長邱文亮共同率隊赴美，於舊金山機場及洛杉磯機場進行航空保安交流，及實地驗證航空保安措施與安檢作業，確認美方機場設施與流程，符合我方安檢要求。

民航局表示，我方人員返台後，民航局、航警局、桃機公司及飛美航空公司即著手落實相關配套，包括調整桃園機場相關旅客動線、設施及引導指標等。目前中華航空、長榮航空、及星宇航空等3家業者已可實施美國來台轉機旅客免除安檢作業，平均每日有16架航班、3000人次旅客可以受惠。

林國顯表示，我國2019年起已與美國合作實施旅客託運行李「一站式保安（One-Stop Security）」，美國來台轉機旅客的託運行李於桃園國際機場已可免除安檢，此次合作將免除安檢的範圍擴大到旅客和手提行李，是旅客、航空公司、桃機公司及航警局皆有幫助的「四贏」措施。