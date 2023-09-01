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蘇拉颱風外圍環流持續影響 今航班異動一次看

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣虎航示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
台灣虎航示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

蘇拉颱風雖然已遠離台灣，但外圍環流仍持續影響部分往返港澳航班。台灣虎航今表示，基於飛行安全考量，今天桃園-澳門IT305、306來回航班取消。

國泰航空也宣布，今台北-香港CX495/451/443/473/479、高雄-香港CX459航班取消，台北-香港CX565航班延飛至9月2日下午4點10分；明天（2日）台北-香港CX407、489、高雄-香港CX449航班取消、台北-香港CX565航班延至晚間11點20分。

長榮航空公告，今香港-台北BR868、BR870、BR872、BR858航班、台北-香港BR867、BR869、BR871、BR857航班、澳門-台北BR806航班、台北-澳門BR805航班取消。

航班 香港 澳門 國泰航空 長榮

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