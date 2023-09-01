蘇拉颱風外圍環流持續影響 今航班異動一次看

農曆7月，依傳統都要普度好兄弟，辦法會時，為展現誠意，往往會比排場、拚花樣，要讓好兄弟有口福外，也有養眼秀可看；普度是超度萬物，大從鬼靈、牲畜、寵物，小至螞蟻、蚯蚓亡靈都要普，鬼月其實充滿著人情味。 所謂「普度」，依文化部「台灣大百科全書」解釋，為普遍超度鬼魂，一般指中元節舉行祭祀無主孤魂的信仰活動，隨著各地開發及文化民風改變，發展出多樣化的普度活動，並具有在地化色彩，尤其籌辦的爐主，為了拚場面，從燒整車紙錢、各種供品到餘興節目，花樣也推陳出新，令人大開眼界。...

2023-09-01 11:30