海葵路徑再南修、腳步放慢 專家：侵台趨勢不變

海葵颱風明天起可能侵襲台灣，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，早上氣象局更新的預測路徑稍稍南修，颱風腳步也放慢一些些。今天下午發布海上颱風警報，明天凌晨發布陸上颱風警報。

天氣風險公司表示，侵襲台灣的趨勢大致不變，但下午更新的預測資料會相當關鍵，再稍微耐心等一下，但必要的防颱措施今天要把握時間準備。

不少民眾擔心周末行程受到影響，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，因為多數仍以停班課為標準來退費與否，「我們實在不願意公開猜防災人員的職責，這有一定的SOP」。

彭啟明表示，每個地方都有不同程度的耐災能力，例如公路、火車、或是要去的地方，都有其風險性，颱風來襲就是多了點可能意外與變數，可能發生也有可能不發生。「就像是你會買個壽險，預防意外一樣。就看您自己的選擇，畢竟台灣是民主國家，不是都政府說了大家才照做」。

彭啟明說，周末的活動先思考情境，多看懂預報文字內容，自己可以做好判斷最重要，最重要的，別讓自己成為公眾的負擔，因為還有很多弱勢住在敏感區域的朋友更需要公眾的協助。