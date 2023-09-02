乾癬反覆發作好不了？可能是「這些」乾癬發作因子在搗亂！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「乾癬發作因子」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大乾癬發作因子排行。

乾癬又被稱作是銀屑病或牛皮癬，是一種因皮膚免疫系統調節異常、使皮膚細胞加速生長造成脫屑的慢性皮膚發炎病變；而由於脫皮的同時還會伴隨著紅色斑塊，經常遭民眾誤認為傳染病而避之唯恐不及，但其實乾癬並不具傳染力，那麼會導致乾癬發作的常見因子又有哪些呢？

病毒、細菌「感染」讓乾癬發作或惡化 秋冬低溫和濕度是乾癬最愛 ▲ 網友熱議八大乾癬發作因子 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「乾癬發作因子」相關話題的討論，可以發現無論是病毒還是細菌「感染」都可能導致乾癬的發作或惡化，目前有較明確的研究顯示，鏈球菌感染常會誘發滴狀乾癬的病灶，還有HIV感染也可能造成乾癬發作，其他像是上呼吸道感染、扁桃腺發炎、鼻腔感染或者是牙周病等，也都是可能刺激乾癬發作的因子。

不少人也提到「氣溫/環境」對於乾癬發作有所影響，中醫師指出「異位性皮膚炎、乾癬等皮膚性疾病，在秋冬很容易發作，特別是當雨季來臨時，溼氣就愈嚴重，導致體內問題經常由內而外爆發」，部分專家也認為乾癬更好發於低溫，對此就有網友分享自己「手一直很乾，到冬天或換季甚至有乾癬」，並說明自己在使用護手霜來滋潤患部後，不只乾癬好轉，紅腫的顆粒也隨之消失，相當推薦有相似困擾的人藉此方式舒緩症狀。

而「壓力/作息不正常」更是現代人的常見的困擾，許多網友提到「我是輕微乾癬，有發現壓力大失眠睡不好時，很容易發作」、「我老婆壓力大的時候（乾癬）就會長出來，後來才知道自己的生活壓力太大，換工作休養到現在都好了」，覺得乾癬會發作，心理因素也佔很大的原因，並表示「治乾癬，就是提升免疫力，方法就是快樂、睡好、運動」，點出藉由調整生活作息、維持飲食營養均衡，適度外出曬太陽，以及經常保持心情愉悅等，都能幫助控制乾癬發作或病情。

此外，服用「特定藥物」像是部分抗血壓藥物、鋰鹽（治療躁鬱症藥物）、治C肝的干擾素以及抗黴菌藥物等都可能引發乾癬，患者平時要特別留心。同時營養師也提及「肥胖體質亦是發炎體質」，因為肥胖被視為是體內慢性發炎的表現，加上如果患者活動少，脂肪組織又會分泌更多發炎物質，如此一來就會讓乾癬狀況更為嚴重，因此若是想要治療乾癬的族群，體重的控制也是非常重要的。

你有乾癬發作的困擾嗎？雖然目前乾癬仍是無法完全根治的疾病，但只要遵守醫囑、接受適當的治療，加上自己除了借助藥物幫助外，同時注意飲食與生活作息，相信病情還是能獲得良好的控制，希望大家都不再為乾癬所苦！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「乾癬發作發作因子」相關討論則數。觀測期間：2022/08/01~2023/08/21，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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