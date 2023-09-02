室友超雷沒同理心？做「這些」行為小心被當雷室友！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「雷室友」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的雷室友行為排行。

對於在外地讀書、工作的民眾來說，居住在宿舍、在外租屋是生活的一部分，同時也代表著會有一群必須長時間相處的「室友」。然而，與他人共居卻時常會因為習慣不同等問題而引起摩擦，因此我們就針對網路上「雷室友行為」進行觀測，快來看看有沒有引起你的共鳴吧！

休息時間吵鬧最讓人受不了！帶訪客需事先徵求室友同意避免衝突 ▲ 網友熱議TOP5雷室友行為 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年網友針對「雷室友」相關話題的討論，發現「常製造噪音」為最令人受不了的雷室友行為。

由於許多人在自己的房間內沒有控制音量的習慣，與他人共居時，卻也將這樣的習慣帶上，令同處一室的室友們相當困擾。

就有網友在論壇上抱怨室友整天待在宿舍打電動，且還一定要與隊友語音連線，讓他感到非常煩躁，說到「他除了上課以外都在打電動，基本上宿舍是維持一直有人聲當背景音效的狀態，真的很煩躁」，同時也提到該寢室公約「打電動要語音可以，但12.以後有人要睡就要停止」，然而室友卻依然我行我素，每天都吵到超過12點。

留言區也引來有相同困擾的住宿生分享「我室友也是跟你說的差不多，他還用機械鍵盤，每次都要別人提醒，自己連保持安靜都不懂」，使同寢室友深受其擾。

而原PO也提供自己保持安靜的方式，表示「看影片都戴耳機，吹頭髮時如果室友都睡了會去洗衣間吹」，提醒與他人同住要保有同理心，營造舒適又安靜的休息空間。

而「常帶訪客、陌生人回家」的室友也相當為人詬病。有人就分享遇到時常帶朋友回家的雷室友，讓她非常不滿，引來網友紛紛留言「超討厭室友帶朋友來我們宿舍，而且都不講一聲」、「室友帶朋友回來都不先說，而且突然家裡來一堆人，我還穿睡衣、蓬頭垢面躺在沙發上」、「真的討厭！而且常常都是沒問過就帶人回來，講話還超大聲」，點出帶人回家又沒事先告知的話，會讓人沒有心理準備，甚至感到丟臉、尷尬，也會打擾到其他室友的生活空間。建議帶朋友回家前一定要徵求室友同意，避免侵害到其他人的住宿權益。

此外，「作息不合」也是時常引起室友紛爭的導火線。一名住在學校宿舍的女大生發文，說室友「室友作業時常做不完，常常熬夜做作業，但她覺得熬夜很不健康，常規定自己要早睡，變成作息一下早睡一下晚睡，還會早早睡，半夜3點再起來做作業」，讓該名女大生不堪其擾，表示無法配合室友作息，雙方都住得很難受，若是作息與他人較不同，建議就要盡量減少對其他人的影響，避免成為雷室友。

有人說，好室友讓你上天堂，壞室友讓你身處地獄，這句話讓不少住宿生和同租人相當有共鳴。你也是即將成為他人室友的「共居族」嗎？在與他人共同居住前不妨看看以上的雷室友行為，避免自己成為他人口中的雷室友，也祝福各位能遇到帶你上天堂的「天使室友」。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「雷室友行為」相關討論則數。觀測期間：2022/08/01~2023/08/22，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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