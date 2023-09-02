心臟「小鹿亂撞」可能是甲狀腺亢進攪局！出現這六大症狀就要小心

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「甲狀腺亢進」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的甲狀腺亢進症狀排行。

甲狀腺機能亢進又稱「甲狀腺亢進」、「甲亢」，為一種甲狀腺荷爾蒙分泌過量所導致的疾病，且甲狀腺影響範圍廣泛，可能影響到全身上下各部位的運作機能。而身體的許多症狀都可能是甲狀腺亢進所發出的警訊，因此我們整理了網路上熱議的六大甲狀腺亢進症狀排行，幫你及早發現身體發出的警報！

甲狀腺亢進也會導致「心理」出問題！出現「心悸」症狀表現也須當心甲亢可能性 ▲ 網友熱議6大甲狀腺亢進症狀 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年網友針對「甲狀腺亢進」相關話題的討論，發現「緊張焦慮、失眠」為網友熱議第一名的症狀。許多人認為甲狀腺荷爾蒙分泌過多只會有生理上的症狀發生，其實除了生理問題，情緒亦會受到甲狀腺亢進的影響，令人產生情緒緊繃、甚至睡不著的情形。

就有網友說到自己約從13歲就發病，並表示「藥一定要按時吃，海苔、海鮮、咖啡因都不行吃」、「主要是含碘的不吃」，指出患有甲狀腺亢進的民眾必須避免攝取上述食物，且該網友也補充「我覺得這個病最麻煩倒是情緒問題，和失眠焦慮等問題」，認為生理問題都不如心理上的折磨來得痛苦。

同時也有患者說「（甲狀腺亢進）那段時間嚴重到有憂鬱症，也跑去心理諮商過」，並建議有同樣困擾的民眾「多出去走走跟去運動都會讓心情比較好」，也建議無論是身體或心理出現異狀都要盡快就醫，尋求專業人士協助。

而「心跳過快」也是相當常見的甲狀腺亢進症狀之一。就有民眾因突然感受到心跳快速跳動，就醫後才發現自己患有甲狀腺亢進，說道「我只是坐著心跳就155，站起來跳到172，差點以為自己要中風，後來掛急診抽血才知道是甲亢」，指出甲狀腺亢進所引起的心跳頻率過快會令人感到明顯的不適，若有突如其來的心跳過快問題就需當心身體出狀況，並及時就醫、及早治療。

另外，不少患者也都有「體重減輕」的困擾。當甲狀腺荷爾蒙分泌過多時會使得身體代謝加快，即使飲食量與平時無異，仍然會導致體重減輕、變瘦的問題。

有人就在論壇分享自己的患病經驗，提及「症狀開始的時候瘦到老公很擔心」，點出變瘦的幅度就連旁人都會感受到明顯差異；然而，也有人是食慾大增，卻反而更瘦，說到「暴飲暴食結果體重急速往下掉，還以為有什麼奇怪的問題，結果才發現是甲亢」，建議出現食慾增加，體重卻反而減輕的民眾要多加留意是否出現其他相關症狀。

甲狀腺亢進是相當常見的疾病，對於身心靈都有諸多影響，可能使人代謝過快或是出現焦慮、失眠等症狀，若出現以上提及的症狀，且無法確認為何病症時，可以多觀察身體有無出現其他相關問題，並就醫尋求幫助、及早服藥治療。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「甲狀腺亢進症狀」相關討論則數。觀測期間：2022/08/01~2023/08/17，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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