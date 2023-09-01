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中秋節連假離島航線管制 第二波加班機9月6日起開賣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中秋連假第二波加班機於9月6日上午9點統一開放訂位。本報資料照片
中秋連假第二波加班機於9月6日上午9點統一開放訂位。本報資料照片

為因應民眾中秋節連假（9月29日至10月1日）返鄉及旅遊需求，民航局今宣布，已針對需求較高航線規劃第二波加班機，總計5448個座位數，將於9月6日上午9點統一開放訂位。目前各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客可多加選擇。

民航局指出，今年中秋節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）已於7月31日開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司再依據旅客訂位及需求情況規劃第二波加班機，其中，澎湖航線提供26架次、2960個座位數，金門航線提供20架次、2488個座位數，總計提供5448個座位數。

民航局表示，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客應於訂票後3日內完成開票，例如9月6日訂票者，應於9月9日前完成開票，如因故無法搭乘原訂航班，務必於航班起飛前通知航空公司取消，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

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