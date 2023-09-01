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桃機試辦一站式保安 美國來台「轉機免安檢」

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
民航局、航警局及桃機公司共同推動的「一站式保安（One-Stop Security）」措施，自今天起在桃園國際機場全面試辦，希望藉由試辦中發掘控制措施無虞，以確保正式實施時能順利運作。圖／航警局提供
民航局、航警局及桃機公司共同推動的「一站式保安（One-Stop Security）」措施，自今天起在桃園國際機場全面試辦，希望藉由試辦中發掘控制措施無虞，以確保正式實施時能順利運作。圖／航警局提供

民航局、航警局及桃機公司共同推動的「一站式保安（One-Stop Security）」措施，自今天起在桃園國際機場全面試辦，希望藉由試辦中發掘控制措施無虞，以確保正式實施時能順利運作，未來從美國出發來台轉機到其他國家的旅客不必再次經過安檢，將可大幅提升旅遊體驗，預計每年將有110萬人次可以受惠。

航警局表示，目前已核准三家航空業者可以實施美國來台轉機旅客免除安檢的作業，分別為中華航空、長榮航空、及星宇航空，平均每日將有16架航班、3000人次可以受惠，未來對於雙方國民往來均有助益，除可優化桃園國際機場轉機動線，縮短轉機旅客等候安檢時間，增加轉機旅客在商業區域停留時間，促進國際旅客在台消費，提升機場體驗及競爭力，同時也可節省航警人力，將有限之安檢能量使用於風險較高之處，以提升航空保安水準及服務品質。

「一站式保安」是依據國際民航公約第17號附約和國際民航組織（ICAO）航空保安手冊規範，經由書面資料審查及實地現場驗證的程序，確認起飛國的航空保安措施高於或等於轉機國，就可以免除來自起飛國轉機乘客人身、手提及託運行李的安檢作業。

自108年起從美國出發來到台灣轉機航班的託運行李已經開始實施一站式保安免除安檢，對於航空公司地勤人員的作業有很大的幫助。而這次我國與美國推動之一站式保安措施，更能將免除安檢的範圍擴大到旅客和手提行李，不僅可以提升旅客的轉機體驗，還可以降低航空公司轉機航班的誤點率、節省航空警察局轉機安檢所耗費的人力，也讓轉機旅客有更多的時間可以在免稅店購物消費。

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