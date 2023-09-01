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開學效應！腸病毒疫苗爆搶打還缺貨 診所電話接到手軟

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
幼兒接種腸病毒71型疫苗。圖／醫師施勝桓提供
幼兒接種腸病毒71型疫苗。圖／醫師施勝桓提供

國內腸病毒正處流行期，學校剛開學，加上日前疾管署公告今年首例南部10個月男嬰腸病毒感染併發重症死亡病例，家長多憂心開學後孩子感染，腸病毒71型疫苗爆打搶潮。台中市開業小兒科醫師施勝桓說，由於疫苗貨源有限，診所的疫苗早就被預訂一空，很多家長問了好幾家診所都沒疫苗了，診所電話接到手軟。

疾管署彙整專家意見提醒，腸病毒71型疫苗可預防幼兒感染71型造成重症風險，滿2個月至未滿6歲族群可經醫師評估後接種，只是未有證據顯示對於其它腸病毒型也有交叉保護力，因此仍要保持一般性預防措施。

疾管署監測資料顯示，8月20日至8月26日腸病毒門急診就診計1萬2030人次，較前一周1萬1501人次，上升4.6%，近期疫情上升且高於流行閾值1萬1000人次；腸病毒有升溫趨勢，提醒家長須提高警覺，如家中幼兒出現發燒、手足口病，或是泡疹性咽峽炎等疑似腸病毒症狀，盡速就醫。

施勝桓說，腸病毒71型恐引起重症，雖疫苗為自費，家長接種意願高，但由於貨源有限，他的診所疫苗全都被預訂，叫不到貨；近日小學剛開學，家長焦慮怕又傳染一波，但問了好幾家診所都沒疫苗，診所電話接到手軟。值得注意的是今年的腸病毒以咽頰炎為主，但水泡不明顯，多以咽頰潰瘍表現，提醒家長症狀不典型，仍有十萬分之一有可能併發腦炎、心肌炎等重症，不能輕忽。

台中市衛生局統計，累計至昨天，台中市有1例腸病毒71型輕症，以及2例重症確定病例，分別為大雅區、大安區，及新社區，後續若這3個行政區同一班級7日內有2例以上腸病毒孩童，須依台中市公告強制停課、停托至少7天，其他行政區雖尚無強制停課、停托規定，但仍請落實生病在家休息不上課，以維護幼兒健康；提醒家長落實3撇步，勤洗手、重點性消毒，以及生病不上課。

小朋友跟著台中市衛生局長曾梓展（左）學習正確洗手五步驟。記者趙容萱／攝影
小朋友跟著台中市衛生局長曾梓展（左）學習正確洗手五步驟。記者趙容萱／攝影
幼兒接種腸病毒71型疫苗。圖／醫師施勝桓提供
幼兒接種腸病毒71型疫苗。圖／醫師施勝桓提供
小朋友跟著台中市衛生局長曾梓展（左）學習正確洗手五步驟。記者趙容萱／攝影
小朋友跟著台中市衛生局長曾梓展（左）學習正確洗手五步驟。記者趙容萱／攝影

腸病毒 疫苗 疫情 衛生局

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