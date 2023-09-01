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北捷早餐節今上路！網卻嘆這一預訂措施「太過麻煩」

聯合新聞網／ 綜合報導

北捷推出「捷運早餐生活節」。圖截自北捷官網
北捷推出「捷運早餐生活節」。圖截自北捷官網

你是搭捷運的上班族，每天從家門出發到捷運站還要繞道去買早餐嗎？北捷自今(1)日起至9月28日，推出「捷運早餐生活節」，將101個快閃攤位分散進駐到北捷出口、包括共50個人潮眾多的捷運站，並與訂單系統「你訂Nidin」合作，有需求的民眾必須在取餐日前兩日在系統上預訂，當天則採臨櫃付款取餐，為上班族爭取時間。

消息一出，有網友在PTT網站上曝光各處的北捷早餐快閃攤位實景，許多網友點出一項關鍵，認為若是在進站時就買好餐點，由於在車廂內禁止飲食，在擁擠的人潮裡恐怕更顯不便，「搭車會加速減速，會有路人無預警近身，還沒有桌子放置。」建議民眾可在出站後再選購早餐，「可以預約你要出站的車站攤車，然後到了就不用排隊」，直接拎去辦公地點食用，但也有上班捷運族表示，「一到公司就開始忙工作了，哪有空吃飯？」。

有網友指出這項北捷新服務最大的問題，是必須提前兩天就上網預定好，「這對我來講最麻煩」、「提前2天預定..嗯好，北捷你可以收起來了」、「提前預訂（翻白眼)」。但也有網友感謝北捷規劃快捷早餐的美意，貼心為忙碌的上班族爭取時間。

捷運 北捷 早餐 快閃

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