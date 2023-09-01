旅遊遇到地震怎麼辦 專家教你這樣做最安全

旅遊時遇到地震怎麼辦？「報地震 - 中央氣象局」臉書粉專以室內購物、室外逛街、大眾捷運、山地4個場景，分析不同情況下遇到地震時，該做出什麼行動。

氣象局說，為了預防隨時都可能來臨的災害，更應該充實防災知識，才能防範於未然，在災害來臨時做出最正確的決斷。

「報地震 - 中央氣象局」說，當在賣場購物的時候遇到地震，要很小心，因為當地震規模太大時，很有可能導致貨架上的商品掉落，甚至會有貨架倒塌的情形。要注意不要被四處飛散的商品砸到，可以活用購物籃作為安全帽來保護自己的頭部以免被砸傷。情況允許的話，也可以快速移動到較為穩定的柱子或櫃檯旁，以免被倒塌的貨架砸傷。

921地震過後，台灣多數建築都已遵照建築法規，增加抗震的性能。但是，「報地震 - 中央氣象局」說，仍然要小心各式各樣的墜落物，包含陽台上的花盆、招牌、外露的壓縮機等。在地震搖晃結束後，也可以盡快移動到寬闊的地方，以免被掉落物砸傷。

目前台鐵、高鐵以及捷運系統皆配合中央氣象局發布的地震預警來決定是否停車，當地震規模達到一定標準後，系統將會強制放緩速度並停車。

「報地震 - 中央氣象局」表示，在車廂內部的乘客，需要立刻採取行動，當乘客站著時，壓低姿態是第一選擇。若是停車的速度太快，可能會因為慣性而往前傾跌倒，撞到他人而產生危險。如果當下是坐著時，可以用身上的物品來保護頭部，背包就是不錯的選擇。

到山區附近時，就要小心被落石砸傷的風險。「報地震 - 中央氣象局」表示，此外，山地也可能因為地震導致山地滑坡，像是2008年的汶川大地震就導致地貌大幅度的變動。若是再加上降雨導致岩石間的摩擦力減少，更有可能提高土石流的發生機率，因此遠離斜坡或山崖是最好的選擇。

「報地震 - 中央氣象局」表示，更重要的是，在旅遊前，如果能事先調查安全的避難地點，或是準備地震防災包等，就能大大提升自己的安全。