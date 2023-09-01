聖嬰發展中 氣象局發布季長期天氣展望：今年秋颱偏少

中央氣象局發布9至11月季長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專表示，根據目前全球海溫和大氣環流監測資料顯示，聖嬰處於發展狀態，預測秋季會達到聖嬰事件成立的標準。

未來一季颱風預測，氣象局說，在西北太平洋的熱帶氣旋生成個數和颱風個數都略少於氣候值，通過台灣附近之颱風個數以正常到偏少的機率較高。

氣象局指出，9月份在北太平洋西部海域颱風活動仍很活躍，颱風生成平均數為5.1個，侵台平均數為0.8個。

根據氣象局未來3個月的長期天氣展望，氣候上而言，9月為台灣夏秋轉換時期，中旬後逐漸進入東北季風型的氣候，偶有鋒面系統南下影響台灣，天氣轉涼。

氣象局預測未來一季天氣，氣溫部分，台灣附近的氣溫都較氣候值高。雨量則是大致為正常到偏乾。9月上旬台灣附近受氣旋式環流影響帶來降雨。10月台灣附近預報偏乾。11月台灣位於北濕南乾的交界附近。

10月、11月時序進入台灣秋天季節，東北季風型天氣轉趨明顯，中南部進入氣候上的枯水期，降雨機會明顯減少。

颱風預測部分，西北太平洋的熱帶氣旋生成個數以及颱風個數都略少於氣候值，通過台灣附近的颱風個數以正常到偏少的機率較高。根據目前全球海溫和大氣環流監測資料顯示，熱帶中東太平洋海溫持續上升，具有聖嬰發展跡象，秋季極可能發展為聖嬰事件。

過去的統計資料顯示，在聖嬰發展年的秋季，颱風的生成位置離台灣較遠、侵襲台灣的個數偏少。若聖嬰年同時伴隨印度洋偶極震盪正相位時，秋季在台灣東半部的雨量會偏少。

9月： 展期預報9月上旬台灣附近受氣旋式環流影響帶來降雨。預測平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量預測各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為30%、50%、20%。

10月： 氣候上東北季風型氣候越來越明顯，北部及東部天氣轉涼，預測平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量預測各地以「多於」氣候正常值的機會最小。