海葵颱風即將直撲台灣 粉專：可能周日通過台北上空

海葵颱風可能侵襲台灣並登陸，中央氣象局預計今天上半天發布海葵颱風的海上颱風警報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，氣象局最新預測路徑，海葵再南調，登陸機率上升，可能在周日上午通過台北上空。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，目前歐美主流模式及台、美、日暫時達成有可能侵襲的共識，未來24小時海葵西行幅度、偏北的份量是關鍵，路徑還有往南或往北修正的空間，北部、宜花趕緊做好防颱措施。

輕度颱風海葵今天凌晨2時的中心位於台北東南東方960公里海面上，向西北移動。氣象局說，預估周末是影響最明顯的時候，今天開始也會為基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及馬祖帶來長浪。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」並PO出海水熱焓量分布圖，圖中愈鮮紅表示該海域暖水層愈深厚，稱為暖水池，能夠提供颱風更充足的水氣與能量，當颱風進入到該區域時，通常會有一段快速增強期。󠀠冷色系表示暖水池相對淺薄，稱為冷水坑，颱風踩進去的狀況跟暖水池相反。

󠀠目前台灣以東，海溫高達30度，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，海水熱焓量高，暖水池深厚，能量豐沛，海葵跨入將迅速成長，不過，前提是沒有其他因素干擾。但因為移動速度快，吸取時間較短，巔峰強度達中度颱風中段班機率較高。「是否有超乎預期的發展，就看海葵自己了」。󠀠