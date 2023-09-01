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大雨特報！ 海葵來勢洶洶即將侵台 今天愈晚降雨愈明顯
海葵颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，新北市及宜蘭縣已有豪雨發生，今天基隆北海岸、宜蘭地區、金門及大台北山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。
大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、宜蘭縣、金門地區。
中央氣象局說，今天各地降雨機率高，受蘇拉颱風外圍環流影響，新竹以南及花東地區白天仍不定時有短暫陣雨，預估入夜後降雨會稍微趨緩，降雨強度跟時間都會減少，至於桃園以北及東北部則趨勢相反。
氣象局表示，因為海葵颱風接近，整天都有降雨機會，但降雨則是隨時間愈晚愈明顯，範圍也會逐漸擴大，外出攜帶雨具備用。
氣溫方面，由於雲量較多，各地高溫普遍31到34度之間；新竹以北、高屏、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動注意安全。
輕度颱風海葵今天凌晨2時的中心位於台北東南東方960公里海面上，向西北移動。氣象局說，預估周末是影響最明顯的時候，今天開始也會為基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及馬祖帶來長浪。
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