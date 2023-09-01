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海葵將轉中颱襲台恐在這登陸 吳德榮：周末防強風豪雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，海葵颱風向西北西進行，周日中心登陸台灣東北部。蘇拉颱風今天中心沿著大陸沿海，嚴重威脅香港、廣東。另一輕颱鴻雁緊隨海葵之後，往日本南方海面。歐洲模式系集模擬（右圖）顯示，海葵的系集路徑非常分散，包括登陸、西北颱、偏北不侵襲，代表不確定性很高。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
中央氣象局路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，海葵颱風向西北西進行，周日中心登陸台灣東北部。蘇拉颱風今天中心沿著大陸沿海，嚴重威脅香港、廣東。另一輕颱鴻雁緊隨海葵之後，往日本南方海面。歐洲模式系集模擬（右圖）顯示，海葵的系集路徑非常分散，包括登陸、西北颱、偏北不侵襲，代表不確定性很高。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

目前太平洋有3個颱風，其中，海葵颱風可能侵襲台灣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱海葵向西北西進行。周日中心登陸台灣東北部，繼續向福建前進。不確定範圍涵蓋大部分台灣，顯示路徑還有變化，應密切觀察。

吳德榮說，海葵颱風緩慢增強中，今天將跨過中颱門檻。歐洲（ECMWF）模式系集模擬顯示，海葵颱風的系集路徑非常分散，包括登陸、西北颱、偏北不侵襲，代表不確定性很高，需密切觀察模式的調整。

他表示，中度颱風蘇拉今天中心沿著大陸沿海，暴風圈嚴重威脅香港、廣東一帶。另一輕颱鴻雁緊隨海葵之後，往日本南方海面，無侵台疑慮。

今天蘇拉颱風遠離，降雨雖較昨天緩和，但各地仍有局部陣雨的機率，局部地區有較大雨勢。北部25至35度，中部24至35度，南部24至34度，東部22至34度。

吳德榮說，明天、周日海葵颱風外圍或其環流影響，部分地區有明顯降雨及強風，與海葵颱風路徑密切相關，需注意最新資料。

他表示，下周一至周四台灣在季風低壓環流內，水氣多，大氣不穩定，易有局部陣雨，午後常有大雷雨伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，應續觀察。

海葵颱風向西北西進行，周日中心登陸台灣東北部。圖／取自中央氣象局網站
海葵颱風向西北西進行，周日中心登陸台灣東北部。圖／取自中央氣象局網站
海葵颱風向西北西進行，周日中心登陸台灣東北部。蘇拉颱風今天中心沿著大陸沿海，嚴重威脅香港、廣東。另一輕颱鴻雁緊隨海葵之後，往日本南方海面。圖／取自中央氣象局網站
海葵颱風向西北西進行，周日中心登陸台灣東北部。蘇拉颱風今天中心沿著大陸沿海，嚴重威脅香港、廣東。另一輕颱鴻雁緊隨海葵之後，往日本南方海面。圖／取自中央氣象局網站

海葵颱風 吳德榮 廣東

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