小資本額貿易商 進了農業部專案進口雞蛋逾一半的量

因應國內缺蛋農業部大舉進口雞蛋，並找配合貿易商採購，其中，政府輔導成立、號稱農產外銷國家隊的台農發，以及資本額50萬的超思兩公司備受外界關注；產業界認為，誰有能力可以進口這麼多雞蛋，產業都很清楚，但對畜產會採買委託的貿易商，較無印象；農業部說，與政府配合的都是合法登記的貿易代理商。

農產貿易業者、「Lin bay 好油」版主林裕紘提出海關統計網的資料，今年4到7月巴西進口雞蛋的統計數量約4800公噸，從報關金額、匯率、30%進口雞蛋稅金、5%營業稅，完稅後光稅金要繳交1.49億元，一個資本額50萬的公司，恐怕光繳交稅金就很吃力。

今年3月到7月，共採購進口雞蛋約1.4億顆，執行專案進口的主要為台農發、中央畜產會、超思和羽禾等9個單位，其中，進口商中以超思公司從巴西進口量4800公噸，農業部換算成8814萬顆為最大宗；超過這波專案進口雞蛋量逾五成，因此受到外界關注。

一間資本額相對較小的貿易商，進了農業部專案進口雞蛋數量一半，實力驚人；農業部說，貿易代理商徵求條件為可媒合到出口國的非疫生產場或有出口經驗（尤其日本、新加坡、香港）的出口商。二為可提出出口國官方開立符合規定的檢疫證明及衛生證明樣張。三是進口蛋到岸價格(CIF)報價合理性；四為可以在今年3月底前，訂第一筆單等條件。

北部某貿易商說，能符合農業部條件的業者應該很多，他是小公司資本額1000萬，要進口1000萬的產品就很吃力了；另有貿易商說，他們的進口蛋都是私人進口的，沒有領取政府一毛錢價差補貼，現在政府正在拜託各蛋商業者，幫忙賣政府進的進口雞蛋，或者做成冷凍殺菌液蛋；業界有能力可以大量進口、庫存、甚至還有標準認證工廠的業者，彼此大多熟識，但對超思沒有印象，也不認識；至於台農發、台農投，應該跟中央畜產會一樣，就是政府單位。

陳李農改研究團隊執行長李武忠表示，農業部給了很多行銷補貼也是這樣的，一副「我要這樣做、你奈我何」的態度；但為何是這些公司取得與配合，外界疑問，政府應該要給合理的解釋；大陸對台下鳳梨禁令，農業部也獎勵外銷，當時也發生很多非農產貿易業者，連賣襪子的都來外銷鳳梨，出現許多只管業績、不顧鳳梨品質的事件，後來才修改規則，一定要過往曾從事農產貿易、有一定規模、有能力外銷的才行，擬定了水果貿易商的基本門檻。

李武忠說，若是個人資金，要如何使用外界無法置喙，但這些經費都是民眾辛苦納稅錢，政府有責任與義務向民眾清楚交代，甄選的標準是甚麼要公告，政府該做的事是制定標準，貿易商是用甚麼標準來篩選，才能避免魚目混珠、假借名義，甚至如何預防弊端，如果農業部連這能力都沒有，「要你做甚麼」；本該由立法院監督，監察院也應該主動介入調查，就因為大眾都不在乎，才會讓政府想怎麼做就怎麼做。