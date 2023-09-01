社區復健 找回「看不見的病人」

回歸社區始終是精神病患者在接受治療後的目標。然而，看似筆直的道路卻顯漫長。「約有三成多的ＰＡＣ患者離開；為什麼病人無法被視為正常人？」專長於復健精神醫學的高雄市立凱旋醫院社區精神科主任徐淑婷提出解方，必須先讓精神病病人理解自己的處境，並且重新找到方向，專業醫療人員則需要賦權，再者，勞動、就學等環境也得調整。

另外，「精神衛生法」暌違十五年修法，此次修法，盼病人於社區平等生活為主軸。衛福部心理健康司副司長鄭淑心表示，民間團體的微型社區支持，以往受限於機構設置標準及配置人力等，修法後，以方案為形式，不限定服務內容，鼓勵創新發展。醫界建議，布建社區心理衛生中心應以病人為中心，才能找回流落社區約三成的急性後期照護服務（ＰＡＣ）患者。

參與ＰＡＣ的患者常摻雜經濟問題。徐淑婷指出，在尋覓這群人時，會發現以弱勢族群居多，也常發生人口頻繁流動、失聯情形，所以布建社區心理衛生中心，「以病人為中心」特別重要。

談起社區內「看不見的病人」，國軍桃園總醫院教學副院長楊斯年很有感，當年追蹤列管二十二位街友病患，醫護跑遍大台北地區，因此，他在擔任三軍總醫院北投分院院長時，力邀民間團體、基層醫院合作綠色通道，堅持要做好社區照護。

目前精神科專科醫師已有三分之一在基層診所服務，未來勢必成為社區復健的一環，台灣精神科診所協會理事長王仁邦也說，預計十月會和台大、聯合醫院松德院區設置轉診垂直合作，這也是第一線基層未來要做的事。

鄭淑心強調，新版「精神衛生法」即將在明年底上路，修法後不僅讓國家資源挹注民間團體，各部會也協力幫忙，將建置全台七十一處社區心理衛生中心，幫助ＰＡＣ患者回歸社區，總計三個月內有六次的醫療追蹤訪視服務，三次必須由社區心理衛生中心派員與病患出院的醫院人員共同訪視，以建立與患者的信任感；後續到宅訪視，實際上也能觀察病人與家人間的互動情況。

鄭淑心表示，目前正著手和第一線地方政府、衛生局、醫療機構、民間團體及人權團體等對話，進行子法規的細部規範計畫，銜接所有環節，期待政策「上路之後要接地氣，而非唱高調」。