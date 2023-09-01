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政府進口蛋爭議／超思否認拿到上億補助款

聯合報／ 記者王勇超任義宇／高雄報導

農業部砸近五點七億元補貼進口蛋，進口商中的超思公司遭爆是去年九月剛成立、資本額僅五十萬元的「一人公司」，拿了上億元補助款。超思代表人秦語喬曾任已歇業的岡山吳記蛋行法人代表，記者連兩天到超思登記於高雄市岡山區的地址查訪，現場為透天厝且未懸掛招牌，鄰居指出，不曾看過運輸雞蛋的貨車出入。

秦語喬日前接受本報記者訪問時則否認有「拿到上億補助款」，並稱過去就有做過雞蛋進口業務，不是「恰好」在蛋荒時成立公司，至於為何五十萬元資本額卻能承作如此龐大的進出口業務，她則稱資本額只是寫個樣子，但坦承從巴西進口雞蛋確實需要很多錢，至於冷鏈物流倉儲等問題則不方便透露。不過根據國貿局公司登記資訊，超思的工廠登記項目為「○」。

記者前往岡山吳記蛋行舊址查訪，為一棟位於路口三角窗的四樓透天厝。鄰居說，岡山吳記蛋行早年是雞蛋大盤商，秦語喬是蛋行老闆的媳婦，當時有很多大貨車運送雞蛋，附近住戶也會跟蛋行買蛋，多年前經營者把這間透天厝賣掉，全家搬離後，就沒見過蛋行的人。

記者前天依登記地址找到「超思公司」，外觀像民宅透天厝，未掛公司招牌，按鈴詢問，應門婦人告知負責人秦語喬外出，她則自稱是秦語喬親戚，對公司狀況及補助款等問題均表示不清楚。

記者昨再度到超思公司，前天應門的婦人出現在陽台，記者詢問岡山吳記蛋行的老闆在嗎？婦人回說，「吳老闆今天不在家」

超思公司附近鄰居說，吳老闆之前經營雞蛋行，但搬來這裡後已退休多年，不曾看過運輸雞蛋的貨車出入。但有鄰居說，吳家偶爾會搬來一、二箱雞蛋，零散賣給親友。

記者在欣欣市場找到與吳家熟識的胡姓婦人擺攤賣雞蛋，胡婦說，她與岡山吳記蛋行的吳姓老闆一家認識多年，吳老闆雖已退休，但幫忙找朋友批發雞蛋讓她在市場賣。據她所知，吳老闆沒賣進口雞蛋，批給她的雞蛋都是正港台灣生產的紅仁雞蛋。

雞蛋 透天厝 老闆

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