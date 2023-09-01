長效針+社區支持 打破精障旋轉門

根據健保統計資料，在民國一一○年，因精神相關疾病就醫人數達一百四十五萬人，較十年前上揚五成，其中思覺失調症、躁鬱症治療與照護，近年因社會事件、藝人新聞受矚目。衛福部長薛瑞元指出，精神病患者最棘手議題就是旋轉門效應，病患沒規則用藥導致病情惡化，再反覆住院，這無限循環對家屬是沉重的負擔，未來長效針劑的專款將持續，並補強社區資源。

牽連上百萬名家屬

據全球統計，上述兩疾病的盛行率都是百分之一，國內病患人數推估共約五十萬人，若算進受影響的家人、職場同事，牽連人數達上百萬人。當病患沒穩定治療，易因反覆急性發作、住院、出院產生「旋轉門效應」，病患的親友也飽受折磨，「如何打破旋轉門效應？」成當務之急。

台灣精神醫學會日前與聯合報主辦「完善精神照護體系，治療策略挑戰與展望」專家會議。衛福部長薛瑞元於開議致詞時指出，鼓勵精神病患者使用長效針劑，可打破旋轉門效應，這便是「功德無量」。以往思覺失調症病患使用長效針劑的施打率不高。去年開始，健保署編列二十七億元的長效針劑專款預算，使用率超過百分之六十，今年上半年施打率則約四成左右。

112年1至6月精神科長效針劑申報情形 製表／蘇湘雲

出院照護也是關鍵

台灣精神醫學會理事長蔡長哲則觀察到，「長效針劑的運用」、「用藥的穩定度」與「病患出院後的支持、照護」是決定病患發作、住院頻率與打破旋轉門效應的重要關鍵。

三軍總醫院研究副院長葉啓斌、國軍桃園總醫院教學副院長楊斯年皆認為，精神相關疾病對家庭到國家都有影響，愈早使用長效針劑，對自殺防治、改善病患藥物濫用，都有幫助，對社區安全也有好處。

由於精神科基層診所在今年第一季長效針劑的運用，只占百分之七。台灣精神科診所協會理事長王仁邦指出，診所端常擔心健保核刪、抽審等問題，加上醫療廢棄物處理與護理人力的不足，造成施打率偏低。健保署副署長蔡淑鈴對此澄清，目前並沒有針對長效針劑設定給付規定限制，目的就是為了提升長效針劑使用率，讓病患獲得穩定治療。

用藥迷思需要克服

至於患者用藥的順從性，中國醫藥大學新竹附設醫院精神醫學科主任王明鈺、高雄市立凱旋醫院社區精神科主任徐淑婷都指出，有些患者會認為症狀改善，便擅自停藥，也有不少病患誤認注射長效針劑代表病情加重，這些用藥迷思都須克服。

台北馬偕紀念醫院精神部資深主治醫師方俊凱認為，只要讓病患充分了解不同治療的利弊得失，多數人都可了解長效針劑好處，做出理智決定。

衛福部心理健康司副司長鄭淑心表示，目前社區資源相對不足，隨著去年「精神衛生法」修正草案三讀通過，期待從醫療體系到社區體系的連結可更緊密，讓精神病患、家屬不但可得到協助，也可獲社會平等對待。