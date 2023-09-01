急性患者出院照護 應納躁鬱症等精神病

「我家人快出院，若又有狀況，怎麼辦？」

對於家有精神病病患的家庭，當病患老是急性發作、住院、出院，陷入旋轉門輪迴，家人常十分無助，上述憂慮是家常便飯，這現象不僅限於思覺失調症病患，躁鬱症或其他精神病患，也可能發生。

目前，健保署已推行多年的「全民健康保險思覺失調症醫療給付改善方案」，對於長效針劑用於思覺失調症治療，訂立支持辦法，並針對出院後病人推出「急性後期照護」（Post-acute care, ＰＡＣ）服務，讓患者可以連續性照護。

台灣精神醫學會理事長蔡長哲直言，目前只有思覺失調症病患可獲得出院照護、追蹤服務，也只有思覺失調症病患積極接受治療、使用長效針劑，才有健保點數鼓勵，這對其他精神病病患、家庭，不盡然公平。

中國醫藥大學新竹附設醫院精神醫學科主任王明鈺、高雄市立凱旋醫院社區精神科主任徐淑婷都認為，ＰＡＣ應要放寬納入其他精神病人，只要是急性發作、住院的精神病病患，像躁鬱症、妄想症、情感性思覺失調症，出院後都需支持、關心。蔡長哲則認為，長效針劑適應症還包括第一型躁鬱症，相關鼓勵、支持辦法也要含括這兩族群，才符合公平公義原則。

若任由躁鬱症病患的躁期、鬱期症狀反覆出現，大腦功能就會受損。三軍總醫院研究副院長葉啓斌表示，躁鬱症一旦急性發作，常比思覺失調症更嚴重。若急性發作，藥物劑量也要增加，對醫療資源、藥物副作用風險控管等，都帶來負面衝擊。

健保署副署長蔡淑鈴表示，若想納入其他精神疾病，或讓相關治療支持辦法含括思覺失調症、躁鬱症，必須改變方案名稱或另起計畫，須進行協商，並評估預算，若明年展開協商，最快也要後年才有機會施行。