政府進口蛋爭議／農業部澄清：未補助特定業者

今年上半年缺蛋嚴重，為平抑國內黑市蛋價，中央畜產會委託國內貿易商，專案從國外進口雞蛋，卻引發諸多爭議。農業部表示，專案進口雞蛋價差不是補助給特定進口貿易代理商，而是吸收進口蛋到岸價格與國內產地價差額、關稅等費用，全民是最大得利者。

至於中央畜產會如何挑選國內貿易商？記者昨致電中央畜產會代理執行長王旭昌，轉接語音信箱，未取得其回應。

農業部說，專案進口雞蛋透過畜產會或畜產會委託的進口商進口，以到岸價格向進口商取得雞蛋，再以國內產地價格調度供給加工或洗選業者，進口雞蛋價格差額、關稅等費用則由政府吸收，沒有補助貿易代理商。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，今年三月間，經濟部國貿局邀集卅多家廠商業者參加雞蛋專案進口說明會，徵求意願廠商，並將名單交給當時的農委會，農委會也在當月召開雞蛋專案進口公開說明會。由於當時情況緊急，能夠找到對方的養雞場、可取得對方國檢疫證明的都歡迎。

農業部說，貿易代理商徵求條件為可媒合到出口國的非疫生產場或有出口經驗（尤其日本、新加坡、香港）的出口商。二為可提出出口國官方開立符合規定的檢疫證明及衛生證明樣張。三是進口蛋到岸價格（CIF）報價合理性；最後的條件為在今年三月底前，可訂第一筆單等條件。

李宜謙表示，一次要能夠談到這麼多數量，若沒有一定經驗，很難辦得成，且雞蛋進口來台，光是稅金就需要先墊錢，第一時間可以辦得成的進口商，實力不容懷疑。

對於超思登記資本額僅五十萬元，卻能從巴西進口如此龐大的雞蛋，李宜謙推測，可能因為台灣人有時很低調，登記金額不多，但後面的董監事財力雄厚，過去有這樣操作過的實績，才能有這樣的本事；至於台農發，過去與政府關係緊密，農業部最為熟悉，雖然過去沒有進口雞蛋經驗，這次也是「被逼到了」，也完成進口雞蛋任務。

由於所有專案進口雞蛋由中央畜產會負責調度，至於流向去哪裡了？李宜謙說，這是開放資料，會請畜產會整理，沒有不能公布的。