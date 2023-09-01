政府進口蛋爭議／進口蛋政策細節 在野要求公開

去年九月才成立、資本額僅五十萬元的超思公司，近日被爆出拿走上億元的進口雞蛋補助，在野黨立委昨天表示，進口廠商如何遴選，農業部長陳吉仲必須出面說明，此外這家公司有違商業慣例、「老闆可能有通天本領」，國內外都罕見，更要求農業部應公布進口雞蛋政策細節及補助款流向，避免補助變成圖利特定廠商。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，資本額五十萬元的一人公司卻能獲得上億元補助，他曾擔任金管會主委，他認為這家公司的老闆有違商業慣例，他看過這麼多上市公司，還沒有看過資本額五十萬的公司能夠取得政府上億元的補助，不但國內沒有，國外也沒有。

曾銘宗更表示，以該公司的財務情況，要向銀行借一百萬或兩百萬，銀行看到財報根本不敢核准，為何大手筆補助上億元？蔡政府有無圖利特定對象，都必須講清楚說明白。

民眾黨立委陳琬惠則質疑農業部，此事只要公開透明，就可以弭平爭議，但農業部始終遮遮掩掩，難以理解。民眾黨黨團總召邱臣遠質疑，專案進口雞蛋予補助廠商遴選充滿黑箱，呼籲應公開專案進口雞蛋政策細節及補助款流向。