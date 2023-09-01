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政府進口蛋爭議／監督困難 畜產會挨批淪白手套

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導

農業部專案進口雞蛋引發爭議，官方宣稱透過中央畜產會，向幾個能夠立刻採購到雞蛋的貿易商購買，並補貼採買的價差。不過早期畜產會高層直言，畜產會原本的功能在於精準預判畜牧動態，進行產銷調節，但這幾年因進口雞蛋、豬肉、雞肉，角色模糊，董事長也都是退休的農委會主委，誰敢管它，如今像是農業部白手套，無人可監督。

酪農協會秘書長方清泉，曾任畜產會家畜組長。他表示，當年畜產會主要功能是為了加入國際貿易組織，政府沒辦法做的，就委請中央畜產會去做，期有四大目標，包括產銷調節、價格穩定、做畜產品的安全衛生，以及作產銷資訊等。

中央畜產會自民國八十九年正式揭牌運作。不過早期畜產會高層表示，畜產會功能最主要就是「產銷調節」，須預警，同時解決問題，換句話說，是要在事件發生前就預先處理，而不是等到事情發生才動作，但如今畜產會卻只是個「過手」，如果早知道會缺肉、缺蛋，為何會沒有動作，又怎麼會等到農業部指示才做？

該高層質疑，如果某家業者過去在產業界都沒有留下什麼「痕跡」，又是誰授權畜產會去向這家貿易商採購？過去畜產會必須要到立法院備詢，現在誰可以監督？

一位畜產會資深員工表示，過去畜產會員工會站到第一線與產業關係良好，若需要進口，也有對口單位詢問，而非臨時抱佛腳，反觀現在畜產會產業分析失準，農業部也不在意，還出現新公司可以進口這麼多產品，「這不是變魔術嗎？」

另一名早年畜產會高層說，畜產會就是農業部的白手套，但到底是董事長制？還是執行長制？一直都不明確，雖然畜產標榜要做好「產銷調節」，但現在大多是接農業部的委辦計畫，農業部要他做什麼，就做什麼。

他說，靠進口調節國內供需是最糟糕的方式，主要在於國內產銷計畫沒有落實，畜牧不是看天吃飯，有多少小雞小豬、養多少、差多少、育成率多少，都可以算出來，既然資訊都知道，為何還會發生失衡，表示沒有落實計畫產銷，畜產會顯然失去功能，非常可惜。

農業部 雞蛋 豬肉

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