委辦採購進口雞蛋惹議 畜牧老兵嘆畜產會角色已模糊

農業部專案進口雞蛋引發外界爭議，官方宣稱透過中央畜產會，向幾個能夠立刻採購到雞蛋的貿易商購買，並補貼採買的價差，高價買平價賣給國內蛋商，全民受惠；中央畜產會原本主要的功能在於精準預判畜牧動態，進行產銷調節，應該是政府與畜牧產業團體間重要的溝通橋樑，但這幾年因進口雞蛋、進口豬肉、雞肉，角色已變模糊。

民國89年，中央畜產會依照畜牧法25條，正式揭牌運作；早期畜產會高層表示，畜產會功能最主要就是「產銷調節」，可進可出，給錢也沒問題，但必須要達到預警，同時解決問題；畜產會聽命於農業部沒問題，但畜產會自己要有本事成為畜產專業幕僚，如果資訊掌握精準，在事件發生前就預先處理，而不是等到事情發生才動作，可以是個獨立自主的財團法人；發生事情，農業部、畜產會都可以緊急招標進口，但若如現在畜產會只是個「過手」，那就不用了。

他表示，畜產會應該要有自己的系統，可以知道產業問題在哪裡，不偏不倚的進行決策，若產業資訊不明，沒辦法跟業界談，一方面跟農業部合作，但也要本著自己的職責把問題弄清楚，如果早知道會缺肉、缺蛋，為何會沒有動作，又怎麼會要弄到後來等農業部指示才做？

這位高層說，進口雞蛋的問題，畜產會去像貿易商採購進口雞蛋補貼價差，那貿易商很多，這幾家為何能夠審查通過？過去畜產會必須要到立法院備詢，現在誰可以監督？他假設，如果現在的產業鏈畜產會不了解、控制不住，再找一批新的人，如果某家業者過去在產業都沒有留下甚麼「痕跡」，又是誰授權畜產會去像這家貿易商採購？

酪農協會秘書長方清泉，在民國89年畜產會成立時，是擔任畜產會家畜組長，他表示，當時畜產會主要功能是為了加入國際貿易組織，政府沒辦法做的，就委請中央畜產會去做，期有四大目標，包括產銷條夾、價格穩定、做畜產品的安全衛生，以及作產銷資訊，當初畜產會有四個組，包括家畜、家禽、行政組和服務組(檢驗)，成立時僅有42人。

一位早年畜產會員工表示，特別是產銷資訊，需要在半年、一年前就預估出來，這樣就能知道半年一年後，豬肉雞蛋會多還是少，提早因應，現在畜產會產業分析失準，農業部也不在意，就會衍伸問題；過去畜產會員工會站到第一線與產業關係良好，若需要進口，也有對口單位詢問、有資源可用、建立管道，並非臨時抱佛腳；現在有些進口資料、產地資訊多缺乏，卻出現新公司可以進口這麼多產品，「這不是變魔術嗎？」

另一名畜產會前高層說，畜產會就是農業部的白手套，但到底是董事長制？還是執行長制？一直都不明確，雖然功能是畜產的產銷調節，但現在大多是接農業部的委辦計畫，其中最多的是防檢署的肉品檢查為最大業務量，畜產會沒有行政權，農業部要他做甚麼，就做甚麼，幾乎都聽農業部的，做事很方便，但農業部發號司令有權無責，出了事，畜產會扛。

他說，靠進口調節是最糟的方式，主要在於國內產銷計畫沒有落實，畜牧不是看天吃飯，有多少小雞小豬、養多少、差多少、育成率多少都可以算出來，既然資訊都知道，為何還會發生失衡，表示沒有落實計劃產銷，既然有生產目標，為何最後這樣的會議，都變成行禮如儀，失去了功能，非常可惜。