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已擬新約 蘭千山館續留故宮

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
故宮去年引爆的蘭千山館文物風波和平落幕，蘭千山館文物將續留故宮，故宮也完成寄存制度的改革。記者陳宛茜／攝影
故宮去年引爆的蘭千山館文物風波和平落幕，蘭千山館文物將續留故宮，故宮也完成寄存制度的改革。記者陳宛茜／攝影

寄存故宮逾半世紀的蘭千山館文物，去年因故宮準備改革私人寄存制度引爆離宮風波。八月中蘭千山館主人後代已跟故宮草擬新約，蘭千山館將續留故宮。故宮昨也公告藏品徵集作業要點，未來寄存者須支付寄存文物保險費、保管費，還必須讓故宮提報文資局進行古物分級審議，未來不會再有文物免費寄存到天荒地老的現象。

不過故宮證實，此一新制不溯及既往，蘭千山館的新約也不會比照新制。故宮前院長林曼麗表示，故宮新制「合法合情合理」，新制雖明定寄存文物需規畫保管費，但可彈性處理。

故宮成立於民初，來台後許多制度沿襲前朝，不少私人文物免費寄存故宮。去年故宮前院長吳密察有意改革私人寄存制度，認為蘭千山館文物既不具文資身分、蘭千山館主人林柏壽後代也非無力保存，卻長年免費寄存故宮，希望重新議約，外界憂慮蘭千山館將撤離故宮。

故宮院長蕭宗煌二月上任後，和家屬持續溝通，兩周前擬好新約初稿，蘭千山館文物將續留故宮。

故宮 文物 保管費

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