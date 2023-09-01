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健康你我他／努力存退休金 活化學習動力

聯合報／ 文／盧素梅（北市文山）
做了「六種動物測驗你的退休力」，結果是退休力52分，低於平均值57分。圖／盧素梅提供圖／盧素梅提供
做了「六種動物測驗你的退休力」，結果是退休力52分，低於平均值57分。圖／盧素梅提供圖／盧素梅提供

我已來到「坐五望六」年紀，身邊有些朋友已退休，尤其是從事教職的大學同學，有不少人已經過著遊山玩水的逍遙日子，這讓對工作有些力不從心的我好生羨慕，但我知道以我目前的狀況，還不能退休。

最讓我擔心的退休問題是經濟因素，雖然我有間小房子，但是距離有人說存款要有1500萬元或財富自由，仍有很大段的距離，尤其以我的年紀，要領到勞保老年給付還得等到65歲。其次，我單身且獨居，長期以來工作是我的生活重心，也怕太早退休會落得無所事事，因此不敢貿然退休。

在好奇心驅使下，我首次做了「六種動物測驗你的退休力」，結果是「做自己貓熊」，退休力52分，低於平均值57分。不過，讓我驚訝的是，除了自在獨立獲得高分，財務也有80分，顯然這幾年我開始投資理財有及格，但是我的社會連結及活躍好學分數卻遠遠地不及格。

由於體會到該及早為退休生活做準備，50歲之後，我努力存退休金外，也重拾大學時代的登山興趣，趁著還有點體力動起來、存點健康老本，和朋友一起爬山，也可以強化我的社會連結度。

近年因工作忙碌，讓我失去閱讀、學習的動力，我想也許可以開始規畫未來退休的學習計畫，例如去社區大學進修，上些自己有興趣的藝術或認識山林動植物等課程，活化自己的學習力。

財富 獨居

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