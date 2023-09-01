聽新聞
test
0:00 / 0:00

徵文／9月主題 「我的退休力 今年是幾分？」

聯合報／ 本報訊
「六種動物測驗你的退休力」， 歡迎來檢測。圖／退休力大調查
「六種動物測驗你的退休力」， 歡迎來檢測。圖／退休力大調查

百歲年代來臨，每個人都要以至少活到一百歲來規畫人生。面對比想像中還要長的老後，聯合報推出「六種動物測驗你的退休力」，主張每年檢視，自我評估退休準備的優勢與不足。你填過了嗎？歡迎從今年開始？請掃描下方QRcode，測量你的分數、代表動物或雷達圖（見圖）；曾經填過的人，歡迎告訴我們今年有沒有進步，同時分享您的老後準備。

作品以500字為度，請附指標分數或雷達圖的截圖，9月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5826。

●鼓勵以本名發表，來稿請附姓名、身分證字號、戶籍地址（含鄰里）、聯絡電話、帳號（請註明分行），以便刊出後奉酬。文章採用不另通知，未獲採用恕不退稿。採用文章及照片同時選刊健康版、聯合新聞網、元氣網及粉絲團，收錄於聯合知識庫，本報系海內外各報相關版面得選用轉載，不另支酬。

身分證 戶籍

延伸閱讀

拍鈔票揪妹子邊賺邊玩 他質疑是詐騙雪碧回應了

中國官媒看經濟 波浪式發展、曲折式前進

美國喊供應鏈脫鉤中國 研究顯示仍高度依賴

習近平強調民族共同體 蒙古族通史下架

相關新聞

同婚收養 子女身分證父母欄不加「養」字

內政部部務會報今通過「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法」修正草案，林右昌表示，這次修法主要是配合司...

影／嘉義民雄規模4.5極淺層地震 民眾憂梅山斷層百年未釋放

嘉義今天中午12點49分發生芮氏規模4.5地震，地震深度7.7公里，震央位於嘉義縣政府東北方14公里（位於嘉義縣民雄鄉）...

百年4次「超級藍月」今登場 最佳觀賞時間出爐

超級藍月今登場，由於和超級月亮同時發生相當罕見，從1951至2050年，百年間只會出現4次，分別在1996、2010、2...

嘉義縣連3震！民雄規模4.5淺層地震 最大震度4級

中央氣象局發布顯著有感地震報告，今天中午12時49分，在嘉義縣政府東北方14.0公里，位於嘉義縣民雄鄉，發生芮氏規模4....

申請外籍看護將朝多元認定 薛瑞元列舉2族群有其他標準

國民黨總統參選人侯友宜日前拋出「80歲以上就廢除巴氏量表」及「70至79歲患有癌症二期以上長者，也可取消巴氏量表」等政策...

故宮蘭千山館風波落幕 國寶續留但新制訂蘭千山條款

寄存故宮逾半世紀的蘭千山館文物，去年因故宮準備改革私人寄存制度引爆離宮風波。8月中蘭千山館主人後代已跟故宮草擬新約，蘭千...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦