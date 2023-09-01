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台灣好行增班加路線 卻鬧駕駛荒

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

疫後觀光熱絡，交通部觀光局推動觀光巴士「台灣好行」優化服務，今年新籌開18條路線，已有6條上路，全台總計69條路線，另輔導各路線每月增開逾1400班次。但疫後大客車駕駛員缺工未解，不僅觀光局無奈，無法將班次開到最大量，業者透露，「台灣好行」駕駛仍缺2成左右，大嘆只能挪A補B，造成觀光、通勤客運班次互相排擠。

交通部觀光局代理局長周廷彰表示，「台灣好行」景點接駁公車邁入第13年，目前有69條路線，疫後為活絡國旅市場及增進外國旅客便利性，推動優化服務，包含乘車半價優惠、增開班次、新增串遊路線，及景點招呼站牌融入特色等4措施。

觀光局今年陸續新增台灣好行路線、增班次，全台有36家客運業者投入。不過觀光局表示，雖然疫後希望增加供給，讓班次更密集、增加更多路線，但駕駛員量能一直都有困難。客運業者除了營運觀光巴士，也會做一般通勤路線，每家重心不同，像是南投客運、屏東客運就投入較多量能在觀光。

客運業者透露，「台灣好行」駕駛仍缺2成左右，即便招募到駕駛，也未必會優先選擇投入觀光路線，畢竟觀光搭乘人次與通勤路線相比仍是少數。業者也說，雖公路總局對駕駛招募祭輔導措施，但緩不濟急，觀光和通勤路線勢必要有所取捨。

觀光局表示，今年初已核定新增基隆市（濱海奇基線）、台中市（豐后線）、南投縣（日月潭-溪頭線、瑞龍瀑布線、雙龍線）、高雄市（壽山國家自然公園）及雲嘉南管理處（養嘉湖口線）等7條路線，8月再評選出11條新增景點串遊路線，如「日月潭-阿里山線」、金門的「國境之西線」等。

觀光局 台灣好行

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