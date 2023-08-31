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打破貧困及暴力循環 台灣世界展望會發起「資助1000女孩」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣世界展望會「資助1000女孩」代言人徐佳瑩LaLa（中）今在記者會上分享7月探訪烏干達社區，共計八天七夜的關懷心情。記者葉冠妤/攝影
台灣世界展望會「資助1000女孩」代言人徐佳瑩LaLa（中）今在記者會上分享7月探訪烏干達社區，共計八天七夜的關懷心情。記者葉冠妤/攝影

全世界有6400萬女孩童工，15至19歲女孩約四分之一既沒有上學也沒有工作，而男孩只有十分之一，許多女孩童婚後在新家庭缺乏謀生能力及經濟地位，被迫生養下一代，有較高機率遭受伴侶暴力及性暴力對待。台灣世界展望會發起「資助1000女孩」，透過資助關懷，深入社區第一線推動方案，使家長了解栽培女孩較童工、童婚對家庭更好，教女孩認識身體界線及身體自主權，懂得上學的重要性，活得更有尊嚴。

台灣世界展望會會長李紹齡表示，在每分鐘就有22位女孩成為童婚犧牲品，許多女孩暴力及虐待的對象是她的家人，但展望會相信，無論在何處兒童都該免於恐懼的成長，獲得受教權及平等發展機會，因此台灣世界展望會發起「資助1000女孩──變調的童年‧以愛聲援 ( Break silence, End violence )」。

「資助1000女孩」代言人徐佳瑩LaLa，今天在記者會上分享7月探訪烏干達社區，共計八天七夜的關懷心情。在台灣支持的奇港達洛（Kigandalo）計畫區，徐佳瑩和女孩一起縫布衛生棉，小學生提到之前生理期常用舊衣服墊，強忍到放學或中午跑回家換，她也參觀展望會替疫情期間失學女孩開設的縫紉班，一名學員埃斯特（Esther）贈送徐佳瑩親手縫製的連衣裙，埃斯特說，疫情期間家裡連肥皂、鹽巴都買不起，但展望會培力縫紉，還提供縫紉機和布源，現在她會製作訂製服，還開設服裝工作室。

今年首度加入資助的徐佳瑩，行程中與小女孩艾紗兒相見。徐佳瑩特地帶了一套美術組及全家福照片送給她，兩人很快地變成好友，分享彼此的興趣，還畫下對方的模樣，艾紗兒從內向漸漸變得撒嬌，臨別前更兩度抱著徐佳瑩流露不捨之情，「艾紗兒跑來抱著我，我感受她知道我們很難有機會再見面了，我回來後也常想著她，現在有去上學嗎？教室和老師好不好？廁所有沒有燈？我想祝福艾紗兒和她家人健康平安，甚至她的社區越來越好。」

台灣世界展望會會長李紹齡表示，弱勢女孩真正需要的不是憐憫，而是正視她的權利，用教育點亮未來，展望會邀請更多人「以愛聲援」資助女孩，每天23元就能幫助一位女孩打破貧困及暴力循環，讓社區其他4位兒童一同受益。

針對台灣國內，展望會也透過兒童資助計畫於國內55處據點服務超過2萬名女孩。台灣世界展望會陪伴的女孩姜瑩瑄也現身分享成長故事。瑩瑄從小看著父親一人辛苦養家，還好有展望會社工及資助人支持，舒緩家計壓力，讓她能專注於課業，更抱持回饋社會的志向選擇社工系，如今27歲的瑩瑄成為展望會社工，以助人專業照顧國內孩子，鼓勵女孩築夢。

世界展望會 社工 疫情

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