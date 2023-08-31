台南登革熱累計破3千例 羅一鈞再度視察防治

台南市今天新增157例本土性登革熱，疫區再增官田區，全市累計病例數突破3000例，僅剩9個行政區未染疫；疫情升溫，衛福部疾病管制署副署長羅一鈞再度視察台南防治工作。

台南市衛生局今天發布新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增157例本土性登革熱，其中安南區46例，永康區33例，東區31例，南區22例，北區18例，中西區3例，仁德區2例，官田區及麻豆區各1例，年齡介於8歲以下至88歲，147例由診所或醫院通報，10例擴大採檢發現。

面對台南疫情持續升溫，羅一鈞今天再度視察台南防治工作，且參加市府登革熱一級指揮中心會議，聽取防疫簡報並給予專業建議；他呼籲市民颱風前後檢視家戶內外容器，清除孳生源，加強防蚊措施，若出現疑似症狀應儘速就醫，以阻斷疫情擴散。

此外，市府也向國防部請求人力支援，由台南知義營區陸軍工兵第五四群75名工兵加入化學防治行列，每天支援50人。

衛生局本週在東區共調查1230戶，其中陽性戶24戶查獲27個陽性容器。

台南市仁德區6月12日出現今年全台首例本土性登革熱，迄今全市累計3058例，分布於永康區、東區、仁德區、安南區、北區、南區、歸仁區、中西區、善化區、新化區、關廟區、安平區、新營區、柳營區、楠西區、左鎮區、七股區、將軍區、西港區、麻豆區、佳里區、南化區、玉井區、安定區、新市區、鹽水區、六甲區及官田區共28個行政區。