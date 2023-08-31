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侯提放寬癌友巴氏量表遭薛瑞元質疑 醫：應重視實質需求

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
醫師表示，侯友宜是看到臨床家庭真實需求提出意見，樂見執政團隊正面回應，但針對看護、外籍看護需求光靠醫師在診間難以評估，應由其他專業人員入家評估較能反應其他需求；圖為外籍看護示意。記者林琮恩／攝影
醫師表示，侯友宜是看到臨床家庭真實需求提出意見，樂見執政團隊正面回應，但針對看護、外籍看護需求光靠醫師在診間難以評估，應由其他專業人員入家評估較能反應其他需求；圖為外籍看護示意。記者林琮恩／攝影

國民黨總統參選人侯友宜日前提出「80歲以上長者取消巴氏量表，可直接申請看護移工」政策，昨再加碼主張「70至79歲患有癌症二期以上長者，取消巴氏量表」。但衛福部長薛瑞元說，以疾病別區分是否有照顧需求並不妥當。醫師表示，侯友宜是看到臨床家庭真實需求提出意見，樂見執政團隊正面回應，但針對看護、外籍看護需求光靠醫師在診間難以評估，應由其他專業人員入家評估較能反應其他需求。

衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏說，家庭照顧須考量病家實際需求。有些病人家庭資源充足，或家中備有電梯協助病人移動，未必有家庭看護工需求。但少子化導致病人家庭成員在外縣市工作，對看護工需求較高，不是長照時數就能涵蓋。

李俊宏說，醫師在診間透過巴氏量表等方式評估，無法了解個案家中實際需求、有多少資源，現有資源也很難讓醫師到個案家中進行判斷。建議由長照執行單位入家評估，更能了解個案是否有看護需求，或需要特殊照顧。

他表示，自己遇過個案巴氏量表過不了，但家中確實沒人照顧，身為醫師陷入兩難。醫師可以視病患需求開立診斷書，表示若有照護資源能提升生活品質，至於是否需要本籍看護，或需要外籍看護，不是醫師能夠負責，「把外看評估與醫師綁在一起，容易造成醫病關係衝突。」

針對侯友宜放寬癌症病人巴氏量表的討論，李俊宏說，有些癌症病人歷經化放療或手術而需要照顧，但未必落在長照看護資源的限制範圍內，可再研議；若把巴氏量表拿掉，要找出評估實質照護需求的評估方式，仍建議藉入家評估方式，更能貼合需求，還能同時評估輔具等病友其他需求。

李俊宏也說，過去長照人力吃緊，考量病家需求讓醫師在門診評估照護需求，如今衛福部長照司已經成立，人力到位，應回歸入家評估，更能真正幫助到病人家。照護需求問題與民眾切身相關，也高齡化社會趨勢中一定會碰到的問題，醫療上確實看到很多病人需要，希望政策的調整、討論能夠真正幫助病家。

外籍看護 醫師 長照

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