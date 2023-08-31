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贏登革熱新挑戰...羅一鈞再赴雲林 估疫情這時才下降

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署副署長羅一鈞赴雲林縣與衛生、環保、教育單位會面，實地了解近期因應開學之校園防疫措施。圖／疾管署提供
疾管署副署長羅一鈞赴雲林縣與衛生、環保、教育單位會面，實地了解近期因應開學之校園防疫措施。圖／疾管署提供

登革熱本土病例累積破3000例，衛福部疾管署副署長羅一鈞三度赴雲林視察。羅一鈞表示，現在疫情跟先前相比相對穩定，但是隨著開學、午後雷陣雨加劇有新的挑戰，預計等到九月底十月初氣溫下降，才會讓蚊蟲活動度跟著降低。

因應蘇拉颱風帶來南部降雨、以及開學週須加強社區及校園登革熱防治工作，羅一鈞南下前往雲林及台南參與登革熱防治工作及會議。他上午先赴雲林縣了解近校園防疫措施，後續再前往登革熱認可檢驗機構台大醫院雲林分院；下午則到台南市並參加市府登革熱一級指揮中心會議。

羅一鈞表示，今第三度到雲林視察，雲林兩周前有進行大規模化學防治，目前疫情相對穩定，沒有前兩周增加快速。但現在登革熱疫情又有新挑戰，學生開學讓暑假不會群聚的小朋友回到學校，並且有午後雷陣雨等，因此防治工作不能中斷。

羅一鈞說，雲林目前仍有零星病例出現，各單位仍應該持續動員找出潛在孳生源，就算到九月風險仍偏高；預估要等到九月底、十月初氣溫下降時，讓蚊蟲活動度下降才有利於控制疫情。

今日登革熱新增177例，台南157例，其餘高雄市9例、雲林縣8例、嘉義縣1例、新竹市1例、彰化縣1例；全國累積3552例本土病例，台南市3058例、雲林縣286例、高雄市136例、屏東縣26例，其餘10縣市病例數各為10例以下。

另外，羅一鈞也提醒，近期持續有颱風生成，颱風前應先檢視家戶內外，清理閒置容器、廢輪胎、防水帆布或堵塞的排水通道等潛在孳生源；颱風後主動巡視雨後是否有新增積水並澈底清除。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫。

此外，由於病媒蚊之一的白線斑蚊廣泛分布於全台海拔1500公尺以下地區，且因交通便捷、南來北往，全台皆有感染登革熱的可能，目前北部地區亦有登革熱病例，民眾日常生活皆應落實「巡、倒、清、刷」，減少戶內外的積水容器，降低病媒蚊孳生，從事戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲及使用中央主管機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，減少病毒傳播。

疾管署副署長羅一鈞赴雲林縣與衛生、環保、教育單位會面，實地了解近期因應開學之校園防疫措施。圖／疾管署提供
疾管署副署長羅一鈞赴雲林縣與衛生、環保、教育單位會面，實地了解近期因應開學之校園防疫措施。圖／疾管署提供

登革熱 雲林 羅一鈞

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