放寬外籍看護移工 勞動部：初步規畫開放3類可申請

國民黨總統參選人侯友宜日前拋出「80歲以上就廢除巴氏量表」及「70至79歲患有癌症二期以上長者，也可取消巴氏量表」等政策，盼減輕家庭照顧壓力，行政院今進一步宣布將研擬放寬家庭看護移工的申請門檻。對此，勞動部官員說，初步規畫將放寬讓已經使用長照服務一段時間、經專科醫師評估有照護需求的特定病症，並調整現行免評身心障礙類別，朝擴大照顧、簡政便民方向研議。

行政院長陳建仁今指示衛福部、勞動部檢討現行聘僱家庭看護移工的申請資格及程序，研議符合照顧事實、且簡政便民的多元認定方式，不分年齡、疾病型態或經濟能力，盼讓有需要的民眾都能申請到家庭看護移工。

勞動部官員表示，行政院今天邀勞動部跟衛福部溝通，兩周內會再開會研議。目前初步規畫包括放寬納入已經使用長照服務一段時間、以及經專科醫師評估有照護需求的特定病症者，比如調降失智症CDR(臨床失智評估量表)分數門檻等，至於目前正在檢討的12項免經評估身心障礙類別，也會評估擴大納入更多適用類別。

勞動部官員強調，擴大照顧的政策大方向不會變，將研議符合照顧事實、且簡政便民的多元認定方式，但年齡不會是主要考慮因素，將儘速與衛福部討論出共識。