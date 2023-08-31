遭承辦人員稱占用資源 健保署：聯繫癌友致歉

因商保理賠藥費條件申請短期住院，遭健保清查，健保署理解癌友困境，暫緩稽核，昨天卻有癌友致電詢問被承辦人員指責占用健保資源。健保署長石崇良說，將聯繫病友表達歉意。

有癌友昨天在臉書提及，在新竹馬偕醫院自費標靶治療，被要求自費住院，致電健保署北區業務組詢問被醫院拒絕短期住院治療，卻被對方指責，可以門診標靶治療，為何占用健保資源，「叫我自己想想這樣對嗎？」不要自己想領商業保險給付，就要求健保住院。

石崇良今天接受媒體聯訪時表示，從昨天開始已加強內部員工教育訓練，將持續聯繫醫院及分區業務組，以利理解暫緩稽核事項；另外，同步健保署已透過相關團體聯繫這名病友，希望能表達歉意。

因過去癌症治療需住院執行，所以商業保險單才會如此設計，但如今化療等都可在門診進行，商保如何調整是必須重視的議題，對此，石崇良重申，癌症病友團體將協助收集面臨的困難及理賠的問題，金管會已在調查保險業者保單內容，希望年底前解決。